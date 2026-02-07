  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артур Фаизов: «Спасибо «Салавату», что подписал Кузнецова. Это человек с большой буквы, недостающий пазл для команды»
3

Артур Фаизов: «Спасибо «Салавату», что подписал Кузнецова. Это человек с большой буквы, недостающий пазл для команды»

Фаизов: спасибо, что «Салават» подписал Кузнецова.

Нападающий системы «Салавата Юлаева», игрок сборной Востока на Кубке Вызова МХЛ Артур Фаизов высоко отозвался о Евгении Кузнецове.

– Какие у вас сложились впечатления от игры за «Салават Юлаев»?

– Для меня команда стала большой семьей. Мне очень комфортно находиться в этой атмосфере. Уфа – это мой дом.

– Евгений Кузнецов тоже добавляет атмосферы в раздевалке?

– Евгений Кузнецов – это человек с большой буквы. Как он ведет себя в раздевалке – это недостающий пазл для команды. Он большой мастер, он поддерживает молодых. Спасибо огромное, что «Салават» подписал этого игрока.

– Кузнецов еще и шутит постоянно?

– Конечно! Без этого никак, – сказал Фаизов.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАртур Фаизов
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ребята с вами на самом деле очень большой игрок... Разбудите в нём это желание-ИГРАТЬ.... Я очень хочу чтоб Кузнецов заиграл с молодежью и у Жаркова найдется чему подьучиться у такого мастера. Остальные не нашедшие общего языка с игроком пусть молча-завидуют...
Так и запишем: "Человек с большой буквы - это тот, кто постоянно шутит, заходит в раздевалку (без разницы, есть ли там кто) и выбирает верные дороги и дорожки".
Фаизова ждёт судьба Набиева Тамбиева.... Если конечно захочет играть как Аймурзин, честь и хвала... Ждём от Артура голов...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Салавата» Фаизов: «Макдэвид – лучший хоккеист мира. На таких, как Коннор и Маккиннон, равняться нельзя. Это другие люди, не знаю, возможно ли достичь такого»
7 февраля, 07:55
Битва топов МХЛ и путевка на Фонбет Матч звезд КХЛ. Каким будет Кубок Вызова?
6 февраля, 10:50Трибуна
Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Важная победа, атмосфера была сумасшедшая. Сучков молодец, Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объем работы»
28 декабря 2025, 17:37
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
31 минуту назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
51 минуту назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
2 минуты назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
11 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
21 минуту назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
36 минут назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем