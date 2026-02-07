Артур Фаизов: «Спасибо «Салавату», что подписал Кузнецова. Это человек с большой буквы, недостающий пазл для команды»
Нападающий системы «Салавата Юлаева», игрок сборной Востока на Кубке Вызова МХЛ Артур Фаизов высоко отозвался о Евгении Кузнецове.
– Какие у вас сложились впечатления от игры за «Салават Юлаев»?
– Для меня команда стала большой семьей. Мне очень комфортно находиться в этой атмосфере. Уфа – это мой дом.
– Евгений Кузнецов тоже добавляет атмосферы в раздевалке?
– Евгений Кузнецов – это человек с большой буквы. Как он ведет себя в раздевалке – это недостающий пазл для команды. Он большой мастер, он поддерживает молодых. Спасибо огромное, что «Салават» подписал этого игрока.
– Кузнецов еще и шутит постоянно?
– Конечно! Без этого никак, – сказал Фаизов.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Ребята с вами на самом деле очень большой игрок... Разбудите в нём это желание-ИГРАТЬ.... Я очень хочу чтоб Кузнецов заиграл с молодежью и у Жаркова найдется чему подьучиться у такого мастера. Остальные не нашедшие общего языка с игроком пусть молча-завидуют...
Так и запишем: "Человек с большой буквы - это тот, кто постоянно шутит, заходит в раздевалку (без разницы, есть ли там кто) и выбирает верные дороги и дорожки".
Фаизова ждёт судьба Набиева Тамбиева.... Если конечно захочет играть как Аймурзин, честь и хвала... Ждём от Артура голов...
