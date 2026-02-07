Артур Фаизов: «Спасибо «Салавату», что подписал Кузнецова. Это человек с большой буквы, недостающий пазл для команды»

Фаизов: спасибо, что «Салават» подписал Кузнецова.

Нападающий системы «Салавата Юлаева», игрок сборной Востока на Кубке Вызова МХЛ Артур Фаизов высоко отозвался о Евгении Кузнецове.

– Какие у вас сложились впечатления от игры за «Салават Юлаев»?

– Для меня команда стала большой семьей. Мне очень комфортно находиться в этой атмосфере. Уфа – это мой дом.

– Евгений Кузнецов тоже добавляет атмосферы в раздевалке?

– Евгений Кузнецов – это человек с большой буквы. Как он ведет себя в раздевалке – это недостающий пазл для команды. Он большой мастер, он поддерживает молодых. Спасибо огромное, что «Салават» подписал этого игрока.

– Кузнецов еще и шутит постоянно?

– Конечно! Без этого никак, – сказал Фаизов.