Илья Воробьев: «Хоккей меняется очень быстро. Тренеру нужно следить за тем, что происходит, только так можно развиваться. Чуть-чуть ты пропустишь – и до свидания»

«Хоккеисту, чтобы поддержать форму, необходимо ходить в зал и кататься. А что делать тренеру без команды? Не смотреть матчи и оставаться красавчиком в своем деле теоретически можно. При условии, что у тебя Сергей Бобровский играет в воротах, а в раздевалке ждут указаний сборная Канады или сборная СССР золотых времен. Тогда шанс есть. А если серьезно, то тренеру необходимо следить за тем, что происходит. Только так можно развиваться. Чуть-чуть ты пропустишь – и до свидания. Хоккей меняется очень быстро.

Вот пример. В начале плей-офф-2016 мы играли с «Автомобилистом» Андрея Разина, и у первого звена игра не шла от слова «совсем». Я говорю Сергею Звягину: «Нарежь клипы с нашими голами с финала против «Льва». Покажем мужикам, поможем им в плане психологии». Идет плей-офф, времени мало. Сергей не спал всю ночь, нарезал видео, а с утра пришел, показывает и смеется: «Илья Петрович, сейчас все увидишь». Начали смотреть – в одну сторону атака, Вася Кошечкин отбивает. В другую атака 3 в 2 – наши звезды забивают.

Таким хоккей был в 2014-м, а всего через два года он уже другой. Нет столько разрывов, нет столько атак 3 в 2. Все ориентируются на тех, кто выиграл в прошлом году и ищут какие-то детали, которые можно взять у чемпионов, что можно улучшить и получить преимущество против них», – написал Воробьев в своем блоге на Спортсе’‘ .

