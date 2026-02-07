Аршавин считает, что Панарин пока не планирует возвращаться в КХЛ: «Все, кто играют в НХЛ, стремятся там пробыть как можно дольше»

Аршавин считает, что Панарин пока не планирует возвращаться в КХЛ.

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин намерен задержаться в НХЛ.

– Следите за судьбой Панарина? Хотели бы его возвращения в КХЛ?

– Знаю, что он перешел в «Лос‑Анджелес». Я встречался с ребятами, все, кто играют в НХЛ, стремятся там пробыть как можно дольше. Думаю, и Панарин в том числе, — сказал Аршавин.