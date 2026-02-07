Аршавин считает, что Панарин пока не планирует возвращаться в КХЛ: «Все, кто играют в НХЛ, стремятся там пробыть как можно дольше»
Аршавин считает, что Панарин пока не планирует возвращаться в КХЛ.
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин намерен задержаться в НХЛ.
– Следите за судьбой Панарина? Хотели бы его возвращения в КХЛ?
– Знаю, что он перешел в «Лос‑Анджелес». Я встречался с ребятами, все, кто играют в НХЛ, стремятся там пробыть как можно дольше. Думаю, и Панарин в том числе, — сказал Аршавин.
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Аршавин теперь эксперт по НХЛ?)
Аршавин теперь эксперт по НХЛ?)
Его слишком много стало
Жаль , что наши футболисты не стремятся в лучшие лиги!
А мы не знали.....Спасибо что напомнил 🤡...
Раньше было проще, можно было приманить деньгами. Сейчас же есть потолок зарплат и платить как в НХЛ не получится.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем