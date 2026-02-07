  • Спортс
20

Форвард «Салавата» Фаизов: «Макдэвид – лучший хоккеист мира. На таких, как Коннор и Маккиннон, равняться нельзя. Это другие люди, не знаю, возможно ли достичь такого»

Артур Фаизов: Макдэвид – лучший хоккеист мира.

Нападающий системы «Салавата Юлаева» Артур Фаизов ответил на вопрос о том, почему играет под номером 97, назвав Коннора Макдэвида любимым хоккеистом.

– Мне очень нравится 97-й номер с детства. И, конечно, Макдэвид – любимый игрок.

– Потому что он лучший хоккеист мира?

– Естественно, это лучший игрок мира. Мне нравится его скорость, мышление, катание. Это человек, у которого есть все, поэтому он и лучший.

– Вы равняетесь на Макдэвида?

– На таких хоккеистов, как Макдэвид и Нэтан Маккиннон, равняться нельзя. Это совершенно другие люди и достичь такого, не знаю, возможно ли.

Макдэвид – человек с другой планеты. Есть Евгений Кузнецов, есть Александр Радулов, на них можно равняться, – сказал Артур Фаизов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
