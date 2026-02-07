Фонбет Матч звезд КХЛ. KHL U23 обыграла KHL World, KHL Ural уступила KHL RUS. ВидеоСпортс’’ показывал матчи и конкурсы

В рамках Матча звезд КХЛ прошли полуфиналы мини-турнира.

7 февраля в рамках Фонбет Матча КХЛ, который проходит в Екатеринбурге, состоялись два полуфинальных матча и мастер-шоу.

ВидеоСпортс’’ показал все события дня в прямом эфире.

В мини-турнире сыграли четыре команды:

KHL Ural Stars – сборная из игроков «Автомобилиста» «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

KHL World Stars – команда из легионеров лиги, а также белорусских и казахстанских хоккеистов.

KHL RUS Stars – сборная российских игроков лиги.

KHL U23 Stars – команда молодых хоккеистов лиги, рожденных с 1 января 2003 года.

Матчи прошли в формате «4 на 4». Длительность – два периода по 10 минут.

Фонбет Матч звезд КХЛ

KHL U23 Stars – KHL World Stars – 8:5 (3:2, 5:3)

0:1 – 3 Спронг (Кленденинг, Лабанк)

1:1 – 5 Бондарь (Орлов, Иванов)

1:2 – 5 Потуральски (Уил, Кин)

2:2 – 7 Виноградов (Орлов)

3:2 – 10 Короткий (Точилкин, Филимонов)

4:2 – 11 Виноградов (Орлов)

4:3 – 14 Потуральски (Калдис, Кин)

5:3 – 16 Евсеев (Виноградов, Полтапов)

6:3 – 17 Короткий (Точилкин, Филимонов)

6:4 – 20 Лабанк, ПВ

6:5 – 20 Спронг (Потуральски)

7:5 – 20 Сурин (Бондарь), ПВ

8:5 – 20 Сурин (Филимонов), ПВ.

KHL Ural Stars — KHL RUS Stars 3:6 (1:3, 2:3)

0:1 – 3 Окулов (Сероух, Белозеров)

0:2 – 5 Шипачев (Радулов)

1:2 – 7 Василевский (Денежкин, Горбунов)

1:3 – 9 Аланов (Аймурзин, Гутик)

2:3 – 11 Блэкер (Ливо)

3:3 – 14 Силантьев (Канцеров, Ткачев)

3:4 – 16 Белозеров (Хайруллин)

3:5 – 19 Белозеров (Окулов)

3:6 – 20 Окулов

Также сегодня прошло мастер-шоу. Алексей Василевский из «Салавата Юлаева» выиграл конкурс на самый эффектный буллит. В круге на скорость лучшим стал Герман Точилкин из «Нефтехимика» – 13,733 секунды. Сэм Анас из минского «Динамо» выиграл конкурс капитанов .

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.