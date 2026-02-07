  • Спортс
54

Фонбет Матч звезд КХЛ. KHL U23 обыграла KHL World, KHL Ural уступила KHL RUS. ВидеоСпортс’’ показывал матчи и конкурсы

В рамках Матча звезд КХЛ прошли полуфиналы мини-турнира.

7 февраля в рамках Фонбет Матча КХЛ, который проходит в Екатеринбурге, состоялись два полуфинальных матча и мастер-шоу.

ВидеоСпортс’’ показал все события дня в прямом эфире.

В мини-турнире сыграли четыре команды: 

KHL Ural Stars – сборная из игроков «Автомобилиста» «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

KHL World Stars – команда из легионеров лиги, а также белорусских и казахстанских хоккеистов.

KHL RUS Stars – сборная российских игроков лиги.

KHL U23 Stars – команда молодых хоккеистов лиги, рожденных с 1 января 2003 года.

Матчи прошли в формате «4 на 4». Длительность – два периода по 10 минут.

Фонбет Матч звезд КХЛ

KHL U23 Stars – KHL World Stars – 8:5 (3:2, 5:3)

0:1 – 3 Спронг (Кленденинг, Лабанк)

1:1 – 5 Бондарь (Орлов, Иванов)

1:2 – 5 Потуральски (Уил, Кин)

2:2 – 7 Виноградов (Орлов)

3:2 – 10 Короткий (Точилкин, Филимонов)

4:2 – 11 Виноградов (Орлов)

4:3 – 14 Потуральски (Калдис, Кин)

5:3 – 16 Евсеев (Виноградов, Полтапов)

6:3 – 17 Короткий (Точилкин, Филимонов)

6:4 – 20 Лабанк, ПВ

6:5 – 20 Спронг (Потуральски)

7:5 – 20 Сурин (Бондарь), ПВ

8:5 – 20 Сурин (Филимонов), ПВ.

KHL Ural Stars — KHL RUS Stars 3:6 (1:3, 2:3)

0:1 – 3 Окулов (Сероух, Белозеров)

0:2 – 5 Шипачев (Радулов)

1:2 – 7 Василевский (Денежкин, Горбунов)

1:3 – 9 Аланов (Аймурзин, Гутик)

2:3 – 11 Блэкер (Ливо)

3:3 – 14 Силантьев (Канцеров, Ткачев)

3:4 – 16 Белозеров (Хайруллин)

3:5 – 19 Белозеров (Окулов)

3:6 – 20 Окулов

Также сегодня прошло мастер-шоу. Алексей Василевский из «Салавата Юлаева» выиграл конкурс на самый эффектный буллит. В круге на скорость лучшим стал Герман Точилкин из «Нефтехимика» – 13,733 секунды. Сэм Анас из минского «Динамо» выиграл конкурс капитанов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
конкурс буллитов с каждым годом все больше деградирует, это уже просто дичь какая то
Ответ wolkov
конкурс буллитов с каждым годом все больше деградирует, это уже просто дичь какая то
Конкурс буллитов детей хоккеистов и за это немалую сумму заплатили присутствующие на арене
По мне так прикольно 👍
Ответ SEVEN_
По мне так прикольно 👍
Названия команд дно) перейдите уже на кирилицу без всех этих диких названий
Столько токсиков на ветке. Хорошо организованное шоу. Как и в любой лиге. Зачем негатив искать?
Ответ Dundee
Столько токсиков на ветке. Хорошо организованное шоу. Как и в любой лиге. Зачем негатив искать?
а там прям искать надо?
Ответ RSP
а там прям искать надо?
Ну кто хочет, тот всегда найдёт)
По кайфу мероприятие, каждый год его смотрю, три раза был вживую на Матчах звёзд. Это обязательное действо для разрядки не только болельщиков, но и хоккеистов. Спасибо организаторам 💪
Как можно испоганить шоу матч, легко. 4 на 4 какой имбицил это придумал
Суррогатное "шоу" для любителей рестлинга, Чебурашек и Буратин. Даже игроки U23 бегут на одном коньке.
Ответ Brothers Ruutu
Суррогатное "шоу" для любителей рестлинга, Чебурашек и Буратин. Даже игроки U23 бегут на одном коньке.
А вы что, ставки делали? И на кого ставили?
Ответ Дэн Селедкин
А вы что, ставки делали? И на кого ставили?
После пяти минут просмотра матча молодых звёзд против звёзд планеты, захотелось не поставить, а положить на это зрелище (что и было сделано).
Хоть это и шоу, но прикольно проходит. Ждём драки стенка на стенку среди болельщиков)))
Первая игра хорошо прошла, 5 на 5 побегали, булит вратаря посмотрели, Кленденинг вообще все развеселил))
Ответ Алехин
Первая игра хорошо прошла, 5 на 5 побегали, булит вратаря посмотрели, Кленденинг вообще все развеселил))
4 на 4 проходят матчи. 2 периода по 10 минут
Ответ suharito
4 на 4 проходят матчи. 2 периода по 10 минут
Я в курсе, спасибо. 5 на 5 , играли без вратарей потому что.
Драка сегодня будет сто пудов, судьи зарубиться должны, как в прошлом году🤣
БОМБА ТУРНИР ЛЮДИ КАЙФУЮТ НА ТРИБУНАХ , А ПЕРЕД ЭКРАНОМ УГАРАЮТ . РЕСПЕКТ ОРГАНИЗАТОРАМ
