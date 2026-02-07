Фонбет Матч звезд КХЛ. KHL U23 обыграла KHL World, KHL Ural уступила KHL RUS. ВидеоСпортс’’ показывал матчи и конкурсы
7 февраля в рамках Фонбет Матча КХЛ, который проходит в Екатеринбурге, состоялись два полуфинальных матча и мастер-шоу.
ВидеоСпортс’’ показал все события дня в прямом эфире.
В мини-турнире сыграли четыре команды:
KHL Ural Stars – сборная из игроков «Автомобилиста» «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».
KHL World Stars – команда из легионеров лиги, а также белорусских и казахстанских хоккеистов.
KHL RUS Stars – сборная российских игроков лиги.
KHL U23 Stars – команда молодых хоккеистов лиги, рожденных с 1 января 2003 года.
Матчи прошли в формате «4 на 4». Длительность – два периода по 10 минут.
Фонбет Матч звезд КХЛ
KHL U23 Stars – KHL World Stars – 8:5 (3:2, 5:3)
0:1 – 3 Спронг (Кленденинг, Лабанк)
1:1 – 5 Бондарь (Орлов, Иванов)
1:2 – 5 Потуральски (Уил, Кин)
2:2 – 7 Виноградов (Орлов)
3:2 – 10 Короткий (Точилкин, Филимонов)
4:2 – 11 Виноградов (Орлов)
4:3 – 14 Потуральски (Калдис, Кин)
5:3 – 16 Евсеев (Виноградов, Полтапов)
6:3 – 17 Короткий (Точилкин, Филимонов)
6:4 – 20 Лабанк, ПВ
6:5 – 20 Спронг (Потуральски)
7:5 – 20 Сурин (Бондарь), ПВ
8:5 – 20 Сурин (Филимонов), ПВ.
KHL Ural Stars — KHL RUS Stars 3:6 (1:3, 2:3)
0:1 – 3 Окулов (Сероух, Белозеров)
0:2 – 5 Шипачев (Радулов)
1:2 – 7 Василевский (Денежкин, Горбунов)
1:3 – 9 Аланов (Аймурзин, Гутик)
2:3 – 11 Блэкер (Ливо)
3:3 – 14 Силантьев (Канцеров, Ткачев)
3:4 – 16 Белозеров (Хайруллин)
3:5 – 19 Белозеров (Окулов)
3:6 – 20 Окулов
Также сегодня прошло мастер-шоу. Алексей Василевский из «Салавата Юлаева» выиграл конкурс на самый эффектный буллит. В круге на скорость лучшим стал Герман Точилкин из «Нефтехимика» – 13,733 секунды. Сэм Анас из минского «Динамо» выиграл конкурс капитанов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.