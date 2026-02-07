  • Спортс
Ткачаки сыграют за США в звене с Айкелом на Олимпиаде по мнению сайта НХЛ, Мэттьюс – с Келлером и Генцелом

Опубликован вариант звеньев сборной США на Олимпиаде.

Официальный сайт НХЛ представил возможный вариант троек нападения и пар защитников сборной США на Олимпиаде-2026.

12 февраля команда под руководством тренера Майка Салливана проведет против сборной Латвии первый матч на турнире.

Защитники:

Куинн ХьюзБрок Фэйбер;

Зак ВеренскиЧарли Макэвой;

Джейккоб СлэвинДжейк Сэндерсон;

Ноа Хэнифин, Джексон Лакомб.

Нападающие:

Брэди ТкачакДжек АйкелМэттью Ткачак;

Клейтон КеллерОстон Мэттьюс – Джейк Генцел;

Мэттью Болди – Тейдж Томпсон – Кайл Коннор;

Дилан Ларкин – Брок Нелсон – Джей Ти Миллер;

Джек Хьюз, Винсент Трочек.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
главное чтобы флоридский ткачук не начал по старой памяти изподтишка лупить айкела
Слушайте.мощьный состав у штатников
Ответ Павел_1116679604
Слушайте.мощьный состав у штатников
мощный
Ответ Павел_1116679604
Слушайте.мощьный состав у штатников
мощный
Робертсон-Ларкин-Кофилд смотрелись бы мощнее чем это 4-е звено..
Ответ ivanovivan3034
Робертсон-Ларкин-Кофилд смотрелись бы мощнее чем это 4-е звено..
В плане атаки - да. Но кто-то должен за шайбы бороться, рояль таскать, даже в таком составе. Что Кофилд, что Робертсон - отличные игроки атаки. Но ставить в четвертое звено человека, у которого под сотню потерь и полтора десятка перехватов - это дороговато)
Ответ ivanovivan3034
Робертсон-Ларкин-Кофилд смотрелись бы мощнее чем это 4-е звено..
Ага маленький Кофилд, без скоростной и характерный Робертсон и Ларкин который видимо за всех них будет отдуваться в боттоме где нужны боевитые ребята отличный выбор (нет)
Лакомб вообще молодец. Думал что Минтюков будет первым номером полтора года назад, но Лакомб просто зверь. Отгрыз себе место в первой паре в Дакс и мощный контракт. А Минтюков, Зелвегер и Мур еще без контракта на следующий сезон...(((
Как можно было Кофилда не взять, ума не приложу. Пацан в огне, со своей пушкой-колотушкой!
Веренски-Макэвой, супер пара.
На бумаге Болди- Томпсон- Коннор кажется самой продуктивной
Вторая тройка помощнее, как мне кажется
Мне кстати сборная США по составу больше нравится, чем Канада. Как-то они более сбалансированно выглядят.
Ответ rereg84
Мне кстати сборная США по составу больше нравится, чем Канада. Как-то они более сбалансированно выглядят.
)
не будут Ткачуки в одном звене играть 100%
