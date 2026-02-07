Ткачаки сыграют за США в звене с Айкелом на Олимпиаде по мнению сайта НХЛ, Мэттьюс – с Келлером и Генцелом
Опубликован вариант звеньев сборной США на Олимпиаде.
Официальный сайт НХЛ представил возможный вариант троек нападения и пар защитников сборной США на Олимпиаде-2026.
12 февраля команда под руководством тренера Майка Салливана проведет против сборной Латвии первый матч на турнире.
Защитники:
Джейккоб Слэвин – Джейк Сэндерсон;
Ноа Хэнифин, Джексон Лакомб.
Нападающие:
Брэди Ткачак – Джек Айкел – Мэттью Ткачак;
Клейтон Келлер – Остон Мэттьюс – Джейк Генцел;
Мэттью Болди – Тейдж Томпсон – Кайл Коннор;
Дилан Ларкин – Брок Нелсон – Джей Ти Миллер;
Джек Хьюз, Винсент Трочек.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?14691 голос
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
главное чтобы флоридский ткачук не начал по старой памяти изподтишка лупить айкела
Слушайте.мощьный состав у штатников
Слушайте.мощьный состав у штатников
мощный
Слушайте.мощьный состав у штатников
мощный
Робертсон-Ларкин-Кофилд смотрелись бы мощнее чем это 4-е звено..
Робертсон-Ларкин-Кофилд смотрелись бы мощнее чем это 4-е звено..
В плане атаки - да. Но кто-то должен за шайбы бороться, рояль таскать, даже в таком составе. Что Кофилд, что Робертсон - отличные игроки атаки. Но ставить в четвертое звено человека, у которого под сотню потерь и полтора десятка перехватов - это дороговато)
Робертсон-Ларкин-Кофилд смотрелись бы мощнее чем это 4-е звено..
Ага маленький Кофилд, без скоростной и характерный Робертсон и Ларкин который видимо за всех них будет отдуваться в боттоме где нужны боевитые ребята отличный выбор (нет)
Лакомб вообще молодец. Думал что Минтюков будет первым номером полтора года назад, но Лакомб просто зверь. Отгрыз себе место в первой паре в Дакс и мощный контракт. А Минтюков, Зелвегер и Мур еще без контракта на следующий сезон...(((
Как можно было Кофилда не взять, ума не приложу. Пацан в огне, со своей пушкой-колотушкой!
Веренски-Макэвой, супер пара.
На бумаге Болди- Томпсон- Коннор кажется самой продуктивной
Вторая тройка помощнее, как мне кажется
Мне кстати сборная США по составу больше нравится, чем Канада. Как-то они более сбалансированно выглядят.
Мне кстати сборная США по составу больше нравится, чем Канада. Как-то они более сбалансированно выглядят.
)
не будут Ткачуки в одном звене играть 100%
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем