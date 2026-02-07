Андрей Разин: «Кузнецова не хватает на Матче звезд КХЛ – он бы добавил перчинки. Желаю ему как можно дольше оставаться в хоккее»

Андрей Разин: Кузнецова не хватает на Матче звезд КХЛ.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин заявил, что проходящему в Екатеринбурге Фонбет Матчу звезд КХЛ не хватает нападающего «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова .

«Женьки Кузнецова, конечно, не хватает на Матче звезд.

Думаю, он бы добавил перчинки этому событию. Начиная от прессы, смешных интервью и заканчивая ледовой ареной.

Он там бы мог сделать импровизацию, финт какой-нибудь. Я ему желаю, чтобы он как можно дольше оставался в хоккее», – сказал Андрей Разин .