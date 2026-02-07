Андрей Разин: «Кузнецова не хватает на Матче звезд КХЛ – он бы добавил перчинки. Желаю ему как можно дольше оставаться в хоккее»
Андрей Разин: Кузнецова не хватает на Матче звезд КХЛ.
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что проходящему в Екатеринбурге Фонбет Матчу звезд КХЛ не хватает нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.
«Женьки Кузнецова, конечно, не хватает на Матче звезд.
Думаю, он бы добавил перчинки этому событию. Начиная от прессы, смешных интервью и заканчивая ледовой ареной.
Он там бы мог сделать импровизацию, финт какой-нибудь. Я ему желаю, чтобы он как можно дольше оставался в хоккее», – сказал Андрей Разин.
