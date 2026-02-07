  • Спортс
  • Андрей Разин: «Кузнецова не хватает на Матче звезд КХЛ – он бы добавил перчинки. Желаю ему как можно дольше оставаться в хоккее»
14

Андрей Разин: «Кузнецова не хватает на Матче звезд КХЛ – он бы добавил перчинки. Желаю ему как можно дольше оставаться в хоккее»

Андрей Разин: Кузнецова не хватает на Матче звезд КХЛ.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что проходящему в Екатеринбурге Фонбет Матчу звезд КХЛ не хватает нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.

«Женьки Кузнецова, конечно, не хватает на Матче звезд.

Думаю, он бы добавил перчинки этому событию. Начиная от прессы, смешных интервью и заканчивая ледовой ареной.

Он там бы мог сделать импровизацию, финт какой-нибудь. Я ему желаю, чтобы он как можно дольше оставался в хоккее», – сказал Андрей Разин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Добавил он чуть-чуть перчинки,
в рехаб уехав без заминки..
Ответ Shamarin
Добавил он чуть-чуть перчинки, в рехаб уехав без заминки..
Когда достал свои снежинки,
Реально посреди разминки
Мужики не ведите себя как девочки лёгкого поведения... Не смогли найти общего и доступного языка так отпустите уже ситуацию... Дайте парню спокойно играть без разных женских домыслов.
Кузнецова уже давно нет в его команде, а Разина все никак не отпустит. сначала всякие гадости в след кричал, теперь хвалит и все прочее. Забыл бы уже про Кузнецова, у самого есть свои молодые звёздочки в команде, про них и говорил бы. клоун старый🤡🤡🤡
С начала из команды выпер, а теперь успешных игр желает.
Ответ притвиц
С начала из команды выпер, а теперь успешных игр желает.
Лицемер тот ещё.
Кузя звезда этого сезона. Он аж целый гол за Салават забил(((((
Ответ IVAN-67
Кузя звезда этого сезона. Он аж целый гол за Салават забил(((((
Давайте дождемся конца сезона, там видно будет: звезда или нет.
Ответ Андрей Мотин
Давайте дождемся конца сезона, там видно будет: звезда или нет.
Матч звезд не в конце сезона
"Ляяяяя, ты крыса" (с)😂.
"Чем дальше -тем родней"😂
