Хоккеисты НХЛ назвали сборную Чехии главной «темной лошадкой» Олимпиады, Швейцария – 2-я, Германия – 3-я

Хоккеисты НХЛ назвали сборную Чехии «темной лошадкой» Олимпиады-2026.
The Athletic опросил 118 действующих хоккеистов НХЛ, задав им вопрос: «Какая команда является «темной лошадкой», способная взять медаль на Олимпиаде?».
Ответы получились следующими:
Чехия – 57%;
Швейцария – 27,1%;
Германия – 11,2%;
Латвия – 2,8%;
Дания – 0,9%;
Италия – 0,9%.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Более сбалансированнвя по составу
У Чехии защита слабая