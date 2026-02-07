  • Спортс
  • Хоккеисты НХЛ назвали сборную Чехии главной «темной лошадкой» Олимпиады, Швейцария – 2-я, Германия – 3-я
10

Хоккеисты НХЛ считают сборную Чехии темной лошадкой Олимпиады.

The Athletic опросил 118 действующих хоккеистов НХЛ, задав им вопрос: «Какая команда является «темной лошадкой», способная взять медаль на Олимпиаде?».

Ответы получились следующими:

Чехия – 57%;

Швейцария – 27,1%;

Германия – 11,2%;

Латвия – 2,8%;

Дания – 0,9%;

Италия – 0,9%.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
С Италией конечно пошутил кто то
Ответ jigga
С Италией конечно пошутил кто то
Какой то хоккеист с итальянскими корнями
Ответ jigga
С Италией конечно пошутил кто то
И с Данией
Скорее Швейцария
Более сбалансированнвя по составу
У Чехии защита слабая
Очень темная и очень хромая лошадка) по мне так немцы поинтереснее выглядят.
Германия с Дразайтлем, Штюцле, Зайдером, Петеркой.. смотрится даже лучше чем Чехия и Швейцария
Такими темпами Чехия скоро будет в претендентах на выход на ЧМ
Мне кажется, именно Германия является темной лошадкой. Состав бомбический. На олимпиадах никогда не было такого сильного состава у них, и близко
Интересно, что словаков никто не вспомнил.
Дожили, Чехию уже «темной лошадкой» считают. 😔
