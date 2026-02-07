  • Спортс
9

Шефер – главный фаворит на «Колдер» по мнению журналистов. Демидов и Валльстедт – среди претендентов (ESPN)

Мэттью Шефер – фаворит на «Колдер Трофи» по мнению ESPN.

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер является основным претендентом на получение «Колдер Трофи» – награды, которая вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

ESPN опросил ряд членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных кандидатов на приз.

Лидером голосования стал Шефер, а финалистами – форвард Иван ДемидовМонреаль») и вратарь Йеспер Валльстедт («Миннесота»).

18-летний Шефер набрал 39 (16+23) очков при полезности «плюс 9» в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 24:05.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
9 комментариев
"Крепче за Колдера держись Шефёр".
Шефер однозначно заберёт Колдера даже не из-за количества очков, а потому что в отличие от Демидова или Валльстедта является системообразующим игроком Айлс. Мэттью хорош как пакмувер так и непосредственно в своей зоне, Демидов же набирает очки в подавляющем большинстве случаев за счёт секондари ассистов, ну а швед не является первым номером Соты хотя и очень хорош.
Ответ Сельмаш1930
Шефер однозначно заберёт Колдера даже не из-за количества очков, а потому что в отличие от Демидова или Валльстедта является системообразующим игроком Айлс. Мэттью хорош как пакмувер так и непосредственно в своей зоне, Демидов же набирает очки в подавляющем большинстве случаев за счёт секондари ассистов, ну а швед не является первым номером Соты хотя и очень хорош.
Системообразующим у Айлов является дуэт вратарей, которые с запасом лучшие в лиге. Они пропустили сильно меньше того, что должны были пропустить по всем метрикам. Поэтому его влияние тут же растворяется, как только дуэт голкиперов допускает ошибки или в очередной раз не подтаскивает команду. Пулок, который носится подчищает за юным и прекрасным, тоже видимо - так для ширмы(попутно пулок играет в ПК1 и его +- лучше, чем у Шефера). Колдер понятное дело уже в руках Мэттью, так и доползем до Колдера. Демидов и Вальстед в сильно других условиях - Вальстед играет 50/50 с Густавссоном и отбил он себе место, как раз во время ноября, когда Миннесота со дна поползла вверх. Демидов играет с молодыми пацанами в звене, при этом не боится идти в борьбу, бежать, можно подумать, что остальным в лиге вторые передачи не считают. Для Демидова и Вальстеда - может и хорошо, как показывает история, то отсутствие Колдера трезвит молодых игроков. Например, Селебрини явно работал над слабыми местами все лето и подтаскивает Сан Хосе, а Бедард, которому дотянули колдер(с ужасным +-, который он заработал не выходя в меньшинстве) так и не смог реально повлиять на клуб, просто набивает стату, а пахать за "центра первого звена" должны другие.
Ответ Виталий [Matiss] Деркачев
Системообразующим у Айлов является дуэт вратарей, которые с запасом лучшие в лиге. Они пропустили сильно меньше того, что должны были пропустить по всем метрикам. Поэтому его влияние тут же растворяется, как только дуэт голкиперов допускает ошибки или в очередной раз не подтаскивает команду. Пулок, который носится подчищает за юным и прекрасным, тоже видимо - так для ширмы(попутно пулок играет в ПК1 и его +- лучше, чем у Шефера). Колдер понятное дело уже в руках Мэттью, так и доползем до Колдера. Демидов и Вальстед в сильно других условиях - Вальстед играет 50/50 с Густавссоном и отбил он себе место, как раз во время ноября, когда Миннесота со дна поползла вверх. Демидов играет с молодыми пацанами в звене, при этом не боится идти в борьбу, бежать, можно подумать, что остальным в лиге вторые передачи не считают. Для Демидова и Вальстеда - может и хорошо, как показывает история, то отсутствие Колдера трезвит молодых игроков. Например, Селебрини явно работал над слабыми местами все лето и подтаскивает Сан Хосе, а Бедард, которому дотянули колдер(с ужасным +-, который он заработал не выходя в меньшинстве) так и не смог реально повлиять на клуб, просто набивает стату, а пахать за "центра первого звена" должны другие.
пара вратарей Айлс действительно лучшая в лиге по продвинутой стате, но как она может влиять на то, что условный Шефер делает с шайбой в чужой зоне, например, в овертайме?
полезность Пулока никто не оспаривает, но это палка о двух концах - до игры в паре с Шефером она была нулевой, сам же Шефер почти не был в минусах на долгом отрезке с любым партнером (он играл и с Мэйфилдом, и с Деанжело, и с Пелеком)
и последнее - а как игра в меньшинстве должна повлиять на +/- Бедарда?
что за каша? Бедард должен играть в pk только потому, что Фэйберу не дали Колдер? шта?

насчет Шефера зачем передергиваешь? при чем тут «на голову встать» в отношение Вальстеда и Демидова? на основании чего вообще такой вывод сделан? личные обиды какие-то? про шведа вообще забудь, он идет на 30 матчей за сезон, какой еще Колдер? да и стата у него из отличной упала просто в хорошую. а что касается Шефера и Демидова, то у первого на 4 гола больше, хотя он деф, при этом играет против лучших игроков соперника и в pk, отсюда и преимущество по времени над Иваном, который выходит по сути только в тепличных наложениях и в pp. вот когда «встанет на голову» с условными 90 очками за сезон при 60 у Мэтью, тогда можно будет говорить про Колдер

и да, Айлс могут не попасть в ПО, но при чем тут Колдер вообще? ты понимаешь вообще суть награды?

про Барзэла - естественно, он влияет на Айлс. но нужно смотреть все игры Айлс, чтобы видеть, что это не системообращующий игрок (к моему сожалению), которого Руа даже чехлит иногда (по делу). и множество очков в этом сезоне он имеет благодаря Шеферу как раз
