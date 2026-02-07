Шефер – главный фаворит на «Колдер» по мнению журналистов. Демидов и Валльстедт – среди претендентов (ESPN)
Мэттью Шефер – фаворит на «Колдер Трофи» по мнению ESPN.
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер является основным претендентом на получение «Колдер Трофи» – награды, которая вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
ESPN опросил ряд членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных кандидатов на приз.
Лидером голосования стал Шефер, а финалистами – форвард Иван Демидов («Монреаль») и вратарь Йеспер Валльстедт («Миннесота»).
18-летний Шефер набрал 39 (16+23) очков при полезности «плюс 9» в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 24:05.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
полезность Пулока никто не оспаривает, но это палка о двух концах - до игры в паре с Шефером она была нулевой, сам же Шефер почти не был в минусах на долгом отрезке с любым партнером (он играл и с Мэйфилдом, и с Деанжело, и с Пелеком)
и последнее - а как игра в меньшинстве должна повлиять на +/- Бедарда?
насчет Шефера зачем передергиваешь? при чем тут «на голову встать» в отношение Вальстеда и Демидова? на основании чего вообще такой вывод сделан? личные обиды какие-то? про шведа вообще забудь, он идет на 30 матчей за сезон, какой еще Колдер? да и стата у него из отличной упала просто в хорошую. а что касается Шефера и Демидова, то у первого на 4 гола больше, хотя он деф, при этом играет против лучших игроков соперника и в pk, отсюда и преимущество по времени над Иваном, который выходит по сути только в тепличных наложениях и в pp. вот когда «встанет на голову» с условными 90 очками за сезон при 60 у Мэтью, тогда можно будет говорить про Колдер
и да, Айлс могут не попасть в ПО, но при чем тут Колдер вообще? ты понимаешь вообще суть награды?
про Барзэла - естественно, он влияет на Айлс. но нужно смотреть все игры Айлс, чтобы видеть, что это не системообращующий игрок (к моему сожалению), которого Руа даже чехлит иногда (по делу). и множество очков в этом сезоне он имеет благодаря Шеферу как раз