Шефер – главный фаворит на «Колдер» по мнению журналистов. Демидов и Валльстедт – среди претендентов (ESPN)

Мэттью Шефер – фаворит на «Колдер Трофи» по мнению ESPN.

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер является основным претендентом на получение «Колдер Трофи» – награды, которая вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ .

ESPN опросил ряд членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных кандидатов на приз.

Лидером голосования стал Шефер, а финалистами – форвард Иван Демидов («Монреаль ») и вратарь Йеспер Валльстедт («Миннесота»).

18-летний Шефер набрал 39 (16+23) очков при полезности «плюс 9» в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 24:05.