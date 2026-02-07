Макдэвид будет играть за Канаду в звене с Селебрини и Марнером по версии сайта НХЛ, Кросби – с Маккинноном и Райнхартом
Опубликован вариант звеньев сборной Канады на Олимпиаде.
Официальный сайт НХЛ представил возможный вариант троек нападения и пар защитников сборной Канады на Олимпиаде-2026.
12 февраля команда тренера Джона Купера проведет против сборной Чехии первый матч на турнире.
Нападающие:
Макклин Селебрини – Коннор Макдэвид – Митч Марнер;
Сидни Кросби – Нэтан Маккиннон – Сэм Райнхарт;
Брэд Маршанд – Ник Сузуки – Том Уилсон;
Брэндон Хэйгл – Бо Хорват – Марк Стоун;
Защитники:
Джош Моррисси – Ши Теодор;
Трэвис Сэнхайм – Дрю Даути;
Колтон Парайко, Томас Харли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
