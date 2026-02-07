  • Спортс
34

Макдэвид будет играть за Канаду в звене с Селебрини и Марнером по версии сайта НХЛ, Кросби – с Маккинноном и Райнхартом

Опубликован вариант звеньев сборной Канады на Олимпиаде.

Официальный сайт НХЛ представил возможный вариант троек нападения и пар защитников сборной Канады на Олимпиаде-2026.

12 февраля команда тренера Джона Купера проведет против сборной Чехии первый матч на турнире.

Нападающие:

Макклин СелебриниКоннор МакдэвидМитч Марнер;

Сидни КросбиНэтан МаккиннонСэм Райнхарт;

Брэд МаршандНик СузукиТом Уилсон;

Брэндон ХэйглБо ХорватМарк Стоун;

Сет ДжарвисСэм Беннетт.

Защитники:

Девон ТэйвсКэйл Макар;

Джош Моррисси – Ши Теодор;

Трэвис Сэнхайм – Дрю Даути;

Колтон Парайко, Томас Харли.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
травмы поинта и сирелли куперу все заготовки поломали. большинство просто чумовое предвидится.
Какая по счёту уже олимпиада для Даути? Незаменимый дядька, конечно.
Маршанд - Беннет - Стоун
Хэйгл - Сузуки - Джарвис

там у молодых в 4 если не пойдет, то добавят опыта. Маршанд - Беннет даже не обсуждается. Стоун тоже будет стабильно играть. Точно больше Уилсона
"Макдэвид будет играть за Канаду"
ну кто бы мог подумать))
Сложно будет без Поинта, парень который может носиться все 3 периода, отбирать шайбы, проходить на скорости, сохранить шайбу, такой партнер подошел бы скоростному Макдэвиду.
Охренеть, составчик)))
Ответ paradose
Охренеть, составчик)))
Великий Сид с Марши и Даути передают эстафету следующим. Остатки той мощи, которая даже с грозной ЗЗМ смогла справится, хотя одна отдельно взятая игра конечно так себе показатель.

Проигравшие понятное дело в истерике побежали за сомнительными Сдерживающими Звеньями... недосказанность так и осталась там же от того собрания мастеровитых ребят обыгравших одну из самых сильно укомплектованных канадских составов на их же площадках(прокаченнный ЧМ)
Ответ srs
Великий Сид с Марши и Даути передают эстафету следующим. Остатки той мощи, которая даже с грозной ЗЗМ смогла справится, хотя одна отдельно взятая игра конечно так себе показатель. Проигравшие понятное дело в истерике побежали за сомнительными Сдерживающими Звеньями... недосказанность так и осталась там же от того собрания мастеровитых ребят обыгравших одну из самых сильно укомплектованных канадских составов на их же площадках(прокаченнный ЧМ)
Лол, ЗЗМ, это Зиновьев, Зарипов, Морозов? С ними едва справились кленовые? Это троллинг чтоли такой? Кленовые на две головы выше были. Причём съели эту тройку ЗЗМ, даже не лидеры Канады, а 3 звено, Перри и Гецлаф
Том Уилсон не будет играть в 3 звене. Вряд ли вообще стабильно выходить будет на лед
Кросби с корешом Маком, а Макди будет юную звездочку прокачивать
Дичь. Три плеймейкера в первом звене. Ни чернорабочего ни скорера. Купер так никогда не сделает
Фантастический состав.
