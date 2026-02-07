  • Спортс
  • Макэвой показал опухшую челюсть после силового приема Вилманиса в матче с «Флоридой»
Макэвой показал опухшую челюсть после силового приема Вилманиса в матче с «Флоридой»

Чарли Макэвой показал последствия травмы в матче с «Флоридой».

5 февраля «Бостон» уступил «Флориде» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде защитник «Брюинс» Чарли Макэвой в средней зоне попал под силовой прием форварда «Пантерс» Сандиса Вилманиса.

Макэвой не доиграл первый период, но затем вернулся в игру.

Американец в социальной сети опубликовал фотографию с последствиями удара Вилманиса – у хоккеиста опухла челюсть.

Макэвой входит в состав сборной США на Олимпиаде-2026.

Фото: x.com/CMcAvoy44

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Чарли Макэвоя
Опять Макэвой и Хьюз травмированные и больные, как на турнире четырёх наций
