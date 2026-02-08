  • Спортс
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию

На Олимпиаде-2026 проходят матчи женского хоккейного турнира.

В Италии продолжается женский олимпийский хоккейный турнир.

Олимпиада-2026

Хоккейный турнир (женщины)

Групповой этап

Группа А

Положение команд: США – 6 очков (2 матча), Канада – 3 (1), Швейцария – 2 (1), Чехия – 1 (2), Финляндия – 0 (1). В плей-офф примут участие все команды. 

Группа В

Положение команд: Швеция – 6 очков (2 матча), Германия – 3 (2), Италия – 3 (2), Япония – 3 (2), Франция – 0 (2). В плей-офф примут участие три лучшие команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь женского олимпийского турнира

Статистика женского олимпийского турнира

Я как раз накатил себе виски (какая гадость, толи дело Беленькая Великая)
ДАВАЙТЕ ДЕВОЧКИ
НАШВЫРЯЙТЕ ДРУГ ДРУГУ
По броскам 28:3. И всего 1:0. Удивительно.
Ответ Kostyaqwfhjf
По броскам 28:3. И всего 1:0. Удивительно.
Воротчик у Швейцарии молодец
А Канадки сыграли ниже своего уровня
Турнир странный,2 гарантированных места какнкде и сша,а остальные бьются за третье и так от одной олимпиады к другой. И мок не чешется.
Ответ AleksVol
Турнир странный,2 гарантированных места какнкде и сша,а остальные бьются за третье и так от одной олимпиады к другой. И мок не чешется.
Да действительно странно_ сильнейшей России не хватает🤣🤣🤣
Ответ Diana1324
Да действительно странно_ сильнейшей России не хватает🤣🤣🤣
А че Россия, она бы тоже за 3 место сражались, аот если бы хоккей с мячом ввели,мы за золото могли.
