Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
На Олимпиаде-2026 проходят матчи женского хоккейного турнира.
В Италии продолжается женский олимпийский хоккейный турнир.
Хоккейный турнир (женщины)
Групповой этап
Группа А
Положение команд: США – 6 очков (2 матча), Канада – 3 (1), Швейцария – 2 (1), Чехия – 1 (2), Финляндия – 0 (1). В плей-офф примут участие все команды.
Группа В
Положение команд: Швеция – 6 очков (2 матча), Германия – 3 (2), Италия – 3 (2), Япония – 3 (2), Франция – 0 (2). В плей-офф примут участие три лучшие команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь женского олимпийского турнира
