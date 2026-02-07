Женскую сборную Швейцарии изолировали из-за норовируса, хоккеистки пропустили церемонию открытия Олимпиады-2026. Сегодня команда должна сыграть с Канадой
Хоккеистки сборной Швейцарии были изолированы и пропустили церемонию открытия Олимпиады-2026 в Италии после выявления случая заражения норовирусом у одной из спортсменок.
Это произошло после победы над сборной Чехии (4:3 Б) в стартовом матче олимпийского турнира.
«В женской сборной Швейцарии по хоккею выявлен положительный случай заражения норовирусом. Результат теста спортсменки был получен только после победы над командой Чехии и незадолго до церемонии открытия.
Заболевшая спортсменка находилась в отдельной комнате с момента прибытия в Олимпийскую деревню в понедельник и была изолирована от команды с момента появления симптомов.
С утра пятницы у нее отсутствуют симптомы. В качестве меры предосторожности команда была изолирована после консультаций с экспертами.
Пока ни у одной другой швейцарской спортсменки не выявлено симптомов», – говорится в сообщении Федерации хоккея Швейцарии.
Сегодня, 7 февраля, швейцарки должны сыграть со сборной Канады.
Матч женских сборных Финляндии и Канады на ОИ-2026 перенесен на 12 февраля из-за норовируса у финских хоккеисток