Женскую сборную Швейцарии изолировали из-за норовируса, хоккеистки пропустили церемонию открытия Олимпиады-2026. Сегодня команда должна сыграть с Канадой

Женскую сборную Швейцарии изолировали из-за норовируса на Олимпиаде-2026.

Хоккеистки сборной Швейцарии были изолированы и пропустили церемонию открытия Олимпиады-2026 в Италии после выявления случая заражения норовирусом у одной из спортсменок.

Это произошло после победы над сборной Чехии (4:3 Б) в стартовом матче олимпийского турнира. 

«В женской сборной Швейцарии по хоккею выявлен положительный случай заражения норовирусом. Результат теста спортсменки был получен только после победы над командой Чехии и незадолго до церемонии открытия.

Заболевшая спортсменка находилась в отдельной комнате с момента прибытия в Олимпийскую деревню в понедельник и была изолирована от команды с момента появления симптомов.

С утра пятницы у нее отсутствуют симптомы. В качестве меры предосторожности команда была изолирована после консультаций с экспертами.

Пока ни у одной другой швейцарской спортсменки не выявлено симптомов», – говорится в сообщении Федерации хоккея Швейцарии. 

Сегодня, 7 февраля, швейцарки должны сыграть со сборной Канады. 

Матч женских сборных Финляндии и Канады на ОИ-2026 перенесен на 12 февраля из-за норовируса у финских хоккеисток

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Федерации хоккея Швейцарии
Олимпиада вроде бы не в Индии, а в Италии
