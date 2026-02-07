  • Спортс
Сергей Самсонов о безголевой серии Овечкина: «Надо покопаться в команде. Может, нет определенной помощи, чтобы его поддержать, дать ему какой-то энергии»

Сергей Самсонов: Овечкину в «Вашингтоне» не хватает помощи.

Бывший игрок клубов НХЛ и сборной России Сергей Самсонов высказался об игре «Вашингтона» и Александра Овечкина

40-летний капитан «столичных» не забивал в последних 5 матчах команды перед олимпийским перерывом, сделав 3 результативные передачи на этом отрезке. У него 2 шайбы в последних 13 играх за «Кэпиталс». 

В целом в 59 матчах в текущем сезоне россиянин набрал 48 (22+26) очков и идет на втором месте в списке лучших бомбардиров команды. 

«Думаю, любая пауза во время сезона для возрастных хоккеистов только в плюс. Есть возможность залечить мини-травмы, болячки перед последним этапом сезона.

Александр – великий игрок, без вопросов, но может все-таки надо покопаться и в команде. Он до сих пор находится на втором месте в команде по очкам, и может, нет определенной помощи, чтобы его поддержать, дать ему какой-то энергии.

Под недостаточной помощью я имею в виду то, как должна взаимодействовать связка крайнего и центрального нападающих. Не хочу за все винить центрального нападающего, но при таком количестве голов и матчей для игры в его возрасте должны поменять стандарты», – сказал Самсонов. 

С чем «Вашингтон» подошел к олимпийской паузе? Неужели Овечкин пропустит плей-офф?

Покопавшись в его паспорте, увидели, что ему уже сорок, и стало понятно почему он перестал забивать. Даже копаться в команде не стоит.
Ответ znaushchiy
Покопавшись в его паспорте, увидели, что ему уже сорок, и стало понятно почему он перестал забивать. Даже копаться в команде не стоит.
Конечно, в команде не стоит копаться. Команда же в полном порядке, идёт на первом песте в таблице. И только один Ови её тянет вниз. Кстати, Овечкин так тянет вниз команду, что в свой сорокет отстаёт всего на одно очко от лучшего бомбардира команды.
Отстаньте от Ови. Мужику соракет. Дальше можно не копать.
Какая еще помощь нужна, если по 6 бросков за игру впустую шмаляет.
РедБул баночку другую?🤭✌️
