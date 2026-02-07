Юрзинов об Олимпиаде-2026 без сборной России: «Удар по хоккею, по всем странам. Как политике удалось так легко проникнуть в мировой спорт и разложить его – для меня загадка»

Владимир Юрзинов об ОИ-2026 без России: удар по всему хоккею, всем странам.

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов высказался об отсутствии хоккейной сборной России на Олимпиаде-2026.

– Владимир Владимирович, состоялось открытие Олимпиады в Милане. Что о нем скажете?

– Со сборными СССР и России мне посчастливилось принять полноценное участие в восьми Олимпийских играх и завоевать весь комплект медалей – от золотых до, как говорится, деревянных, за четвертое место. Последние – девятые Игры – для меня прошли в Пхенчхане, в роли консультанта тренерского штаба сборной страны – и это вновь было золото. И вновь огромное счастье!

Сами понимаете, мне есть что вспомнить про Олимпиады, есть о чем рассказать. Но в нынешней ситуации не вижу в этом смысла.

– Почему?

– В мировом спорте и в частности в мировом хоккее разворачиваются безобразия. Как политике удалось так легко проникнуть в мировой спорт и разложить его – для меня это загадка. И большая боль.

Игры без хоккейной сборной России – это удар по всему виду спорта, по всем странам. И особенно по ИИХФ , – сказал Юрзинов.