Юрзинов об Олимпиаде-2026 без сборной России: «Удар по хоккею, по всем странам. Как политике удалось так легко проникнуть в мировой спорт и разложить его – для меня загадка»
Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов высказался об отсутствии хоккейной сборной России на Олимпиаде-2026.
– Владимир Владимирович, состоялось открытие Олимпиады в Милане. Что о нем скажете?
– Со сборными СССР и России мне посчастливилось принять полноценное участие в восьми Олимпийских играх и завоевать весь комплект медалей – от золотых до, как говорится, деревянных, за четвертое место. Последние – девятые Игры – для меня прошли в Пхенчхане, в роли консультанта тренерского штаба сборной страны – и это вновь было золото. И вновь огромное счастье!
Сами понимаете, мне есть что вспомнить про Олимпиады, есть о чем рассказать. Но в нынешней ситуации не вижу в этом смысла.
– Почему?
– В мировом спорте и в частности в мировом хоккее разворачиваются безобразия. Как политике удалось так легко проникнуть в мировой спорт и разложить его – для меня это загадка. И большая боль.
Игры без хоккейной сборной России – это удар по всему виду спорта, по всем странам. И особенно по ИИХФ, – сказал Юрзинов.
А бойкот американской и московской олимпиад - это не политика?
Такое чувство, что у ряда деятелей жизнь началась в 2022-ом году.
Чихать хотели в хоккее на наших. Вам Ванкувера и Сочи мало? Очередной обсер бы был и вой из каждого утюга, что нас засудили, надули, обманули...
Ничего нового
autonomy of sport;"