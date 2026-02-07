  • Спортс
  Юрзинов об Олимпиаде-2026 без сборной России: «Удар по хоккею, по всем странам. Как политике удалось так легко проникнуть в мировой спорт и разложить его – для меня загадка»
Юрзинов об Олимпиаде-2026 без сборной России: «Удар по хоккею, по всем странам. Как политике удалось так легко проникнуть в мировой спорт и разложить его – для меня загадка»

Владимир Юрзинов об ОИ-2026 без России: удар по всему хоккею, всем странам.

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов высказался об отсутствии хоккейной сборной России на Олимпиаде-2026. 

– Владимир Владимирович, состоялось открытие Олимпиады в Милане. Что о нем скажете?

– Со сборными СССР и России мне посчастливилось принять полноценное участие в восьми Олимпийских играх и завоевать весь комплект медалей – от золотых до, как говорится, деревянных, за четвертое место. Последние – девятые Игры – для меня прошли в Пхенчхане, в роли консультанта тренерского штаба сборной страны – и это вновь было золото. И вновь огромное счастье!

Сами понимаете, мне есть что вспомнить про Олимпиады, есть о чем рассказать. Но в нынешней ситуации не вижу в этом смысла.

– Почему?

– В мировом спорте и в частности в мировом хоккее разворачиваются безобразия. Как политике удалось так легко проникнуть в мировой спорт и разложить его – для меня это загадка. И большая боль.

Игры без хоккейной сборной России – это удар по всему виду спорта, по всем странам. И особенно по ИИХФ, – сказал Юрзинов. 

А что, до этого никакие сборные не отстраняли? Ту же Германию (ни ФРГ, ни ГДР), например, не допустили до первого послевоенного ЧМ. Италию допустили со скрипом, только из-за того, что с 1943 года она воевала на стороне Союзников (кроме оккупированного немцами севера). Я ни в коем случае не сравниваю, но что значит "политике удалось так быстро проникнуть"??
А бойкот американской и московской олимпиад - это не политика?
Такое чувство, что у ряда деятелей жизнь началась в 2022-ом году.
Ты об этом спроси у одной личности, Вова....
Врёт и не краснеет
Когда россия из спорта делала политику это было норм. Когда наоборот, все турбопатриоты возбудилась.
Чихать хотели в хоккее на наших. Вам Ванкувера и Сочи мало? Очередной обсер бы был и вой из каждого утюга, что нас засудили, надули, обманули...
Ничего нового
"Он разложился на плесень и на липовый мёд" ©
в мире разворачиваются безобразия. но это наших деятелей не беспокоит, тут всё типа норм. а вот в спорте и в хоккее в частности - тут да, вот это боль. офигеть у них шкала приоритетов.
Дед действительно так думает или просто издевается? У нас не было 1936 года, не было олимпиад времен холодной войны, когда это было невероятным инструментом пропаганды, не было трагедии 1972 года, не было бойкотов 1980-1984? Юрзинов совсем из ума выжил?
Ответ Гранитный камушек в груди
Дед действительно так думает или просто издевается? У нас не было 1936 года, не было олимпиад времен холодной войны, когда это было невероятным инструментом пропаганды, не было трагедии 1972 года, не было бойкотов 1980-1984? Юрзинов совсем из ума выжил?
"У нас не было 1936 года" а что с ними не так? Как политика вмешивалась в дела спортсменов тогда?(Ну кроме призывов к бойкоту). "Не было олимпиад времен холодной войны" повторяю вопрос из предыдущего предложения. "не было трагедии 1972 года" это вообще хуцпа, примешивается теракт не связанный с госрегулированием к политическому давлению в спорте. "не было бойкотов 1980-1984?", напомните, кто начал разрушать олимпийское движение бойкотом тогда в 1980 году? И как на это тогда реагировали другие страны и СССР? И как после этого изменили олимпийскую хартию?
как? вроде ои 1980 и 1984 юрзинов застал и сам должен отвечать на свой вопрос. да и югославов от футбольного евро 92 по беспределу с пробега сняли, то поколение должно было навести ужаса на всю европу
К сожалению, так думают только у нас в России, другим странам наплевать, устранили конкурентов.
Ничего не может быть вне политики и что спорт должен быть вне политики какой то циник придумал.
Ответ snork
Ничего не может быть вне политики и что спорт должен быть вне политики какой то циник придумал.
Скажи это олимпийской хартии. Mission and role of the IOC: "11 to oppose any political or commercial abuse of sport and athletes", "5 to maintain and promote its political neutrality and to preserve the
autonomy of sport;"
