Вячеслав Козлов о том, что в КХЛ молодежи дают мало времени: «Не все могут держать удар. Чернышов и здесь бы играл. В НХЛ его подняли из-за травмы игрока топ-6, потом вернули в АХЛ – чекером он не будет»

Вячеслав Козлов о молодежи: Игорь Чернышов у меня играл бы.

Главный тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов разобрал примеры доводки молодых игроков до основного состава на примере КХЛ и НХЛ.

– Хотелось бы обсудить, как вы в принципе видите идеальную доводку молодого игрока до основной команды? Недавно мы видели пример, как Игорь Чернышов в этом сезоне зашел в НХЛ, его сразу же поставили к Маклину Селебрини, и он выдал яркий результативный отрезок.

И там это сплошь и рядом. Почему у нас молодой игрок при вызове в КХЛ чаще всего получает одну минуту и на этом все заканчивается?

– За океан уезжают лучшие и те, кто действительно там хочет играть. Поверьте мне: если бы у меня сейчас был Игорь Чернышов, то он бы играл и здесь. У нас Егор Римашевский уже три года находится в команде и сейчас не всегда попадает в состав.

Он то выдает хороший матч, то теряется на две игры. Не все молодые игроки могут держать удар. И не все могут сразу претендовать на топ-6 или топ-9. Поэтому они и получают такое игровое время, как вы сказали. Лучше, чтобы они набирались опыта, играя много в МХЛ или ВХЛ, а потом уже приходили в КХЛ.

Те, кого вы назвали, это единичные случаи. И потом – как все работает в НХЛ? Когда кто-то из топ-6 получает травму, на его место поднимают молодого игрока. Так произошло и с Игорем. Он зашел в НХЛ, его подпустили, дали почувствовать и показали, что на него рассчитывают.

Но когда вернулся травмированный игрок, его сразу вернули в АХЛ, где он и будет дальше развиваться до тех пор, пока кто-то опять не травмируется. Когда у команды НХЛ травмируется игрок топ-6, на его место поднимают игрока, который занимает аналогичную роль в АХЛ.

Чернышов не будет чекером и никогда не будет играть у них в нижних звеньях. Понимаете, о чем я говорю? Там есть вертикаль, в которой все четко рассчитано и выстроено. В НХЛ поднимают игрока конкретно на ту позицию, которая ослабла. Для третьего-четвертого звеньев у них есть совершенно другие люди. У нас это так не работает. Если мы берем молодого игрока, «лимитчика», то он получает не ту роль, которую должен, – сказал Козлов.