  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Козлов о том, что в КХЛ молодежи дают мало времени: «Не все могут держать удар. Чернышов и здесь бы играл. В НХЛ его подняли из-за травмы игрока топ-6, потом вернули в АХЛ – чекером он не будет»
0

Вячеслав Козлов о том, что в КХЛ молодежи дают мало времени: «Не все могут держать удар. Чернышов и здесь бы играл. В НХЛ его подняли из-за травмы игрока топ-6, потом вернули в АХЛ – чекером он не будет»

Вячеслав Козлов о молодежи: Игорь Чернышов у меня играл бы.

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов разобрал примеры доводки молодых игроков до основного состава на примере КХЛ и НХЛ. 

– Хотелось бы обсудить, как вы в принципе видите идеальную доводку молодого игрока до основной команды? Недавно мы видели пример, как Игорь Чернышов в этом сезоне зашел в НХЛ, его сразу же поставили к Маклину Селебрини, и он выдал яркий результативный отрезок.

И там это сплошь и рядом. Почему у нас молодой игрок при вызове в КХЛ чаще всего получает одну минуту и на этом все заканчивается?

– За океан уезжают лучшие и те, кто действительно там хочет играть. Поверьте мне: если бы у меня сейчас был Игорь Чернышов, то он бы играл и здесь. У нас Егор Римашевский уже три года находится в команде и сейчас не всегда попадает в состав.

Он то выдает хороший матч, то теряется на две игры. Не все молодые игроки могут держать удар. И не все могут сразу претендовать на топ-6 или топ-9. Поэтому они и получают такое игровое время, как вы сказали. Лучше, чтобы они набирались опыта, играя много в МХЛ или ВХЛ, а потом уже приходили в КХЛ.

Те, кого вы назвали, это единичные случаи. И потом – как все работает в НХЛ? Когда кто-то из топ-6 получает травму, на его место поднимают молодого игрока. Так произошло и с Игорем. Он зашел в НХЛ, его подпустили, дали почувствовать и показали, что на него рассчитывают.

Но когда вернулся травмированный игрок, его сразу вернули в АХЛ, где он и будет дальше развиваться до тех пор, пока кто-то опять не травмируется. Когда у команды НХЛ травмируется игрок топ-6, на его место поднимают игрока, который занимает аналогичную роль в АХЛ.

Чернышов не будет чекером и никогда не будет играть у них в нижних звеньях. Понимаете, о чем я говорю? Там есть вертикаль, в которой все четко рассчитано и выстроено. В НХЛ поднимают игрока конкретно на ту позицию, которая ослабла. Для третьего-четвертого звеньев у них есть совершенно другие люди. У нас это так не работает. Если мы берем молодого игрока, «лимитчика», то он получает не ту роль, которую должен, – сказал Козлов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoВячеслав Козлов
logoДинамо Москва
logoЧемпионат.com
logoИгорь Чернышов
logoСан-Хосе
logoКХЛ
logoМакклин Селебрини
logoЕгор Римашевский
logoАХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вячеслав Козлов о дисциплине Комтуа: «С Максимом периодически надо проводить профилактику, работать с ним, чтобы вытаскивать из него это, играть он умеет»
6 февраля, 15:16
Вячеслав Козлов о кризисе у «Динамо»: «Влияют болезни, невезение – очень много факторов. У меня такое впервые, но времени на раскачку нет. Нужно все проанализировать и исправляться»
6 февраля, 13:28
Пашков о «Динамо»: «Главная проблема – нарушен внутренний баланс, есть недостаток молодых игроков. Чернышов или Рябкин показывают свой потенциал за океаном»
25 января, 08:30
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
30 минут назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
50 минут назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
1 минуту назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
10 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
20 минут назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
35 минут назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем