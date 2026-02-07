  • Спортс
  • Дмитрий Федоров про блог Ильи Воробьева на Спортсе’‘: «У нас много пустой болтовни про традиции, советскую школу и бла-бла-бла. Нашим тренерам надо напрямую выходить к аудитории, как в СССР»
Дмитрий Федоров одобрил решение Ильи Воробьева завести блог на Спортсе’‘.

«Илья Петрович Воробьев открыл блог. У нас много пустой болтовни про возвращение традиций, про советскую тренерскую школу и бла-бла-бла.

Особенность советской тренерской школы была в том, что выдающиеся тренеры не только давали интервью, но еще и сами писали статьи, где формулировали важные принципы и анализировали тенденции. Делали это не общими словами, а детализировали, тем самым развивая и других тренеров, и болельщиков.

Иногда спорили. Публично. В «Советском спорте». Причем очень жестко. Например, Анатолий Владимирович Тарасов и Николай Семенович Эпштейн. В Канаде для тренеров работа на СМИ и ТВ почетна и престижна.

Об этом мне недавно в программе «Тренерский мостик» рассказал Боб Хартли. Нашим тренерам необходимо становиться современнее и не стесняться напрямую выходить к аудитории», – написал Федоров в своем телеграм-канале. 

«Ясновидящий говорил, что Мозякин и Зарипов несовместимы на льду». Илья Воробьев открыл блог на Спортсе’’

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Федорова
В СССР Тарасов не выходил к аудитории, наоборот, был культ личности, в смысле, что для обычных людей все эти тренеры сборной или какой, министры и даже чиновники — это были какие-то абстрактные умные, почти божественные личности, которых они видели урывками, когда они докладывали о новых победах и говорили умные цитаты стейтема. Только с развитием ТВ и тем более интернета появилось понимание, что это обычные люди, ну и появилась возможность напрямую общаться с аудиторией.. Воробьев открыл блок на «Спортс.ру», значит, спортс он читает, и значит, он видит отклик аудитории, Более того, он свой материал будет открырвать и видеть отклик от аудитории, ни у кого в СССР не могло быть такой возможности общения с аудиторией.
Ответ ilya1809
В СССР Тарасов не выходил к аудитории, наоборот, был культ личности, в смысле, что для обычных людей все эти тренеры сборной или какой, министры и даже чиновники — это были какие-то абстрактные умные, почти божественные личности, которых они видели урывками, когда они докладывали о новых победах и говорили умные цитаты стейтема. Только с развитием ТВ и тем более интернета появилось понимание, что это обычные люди, ну и появилась возможность напрямую общаться с аудиторией.. Воробьев открыл блок на «Спортс.ру», значит, спортс он читает, и значит, он видит отклик аудитории, Более того, он свой материал будет открырвать и видеть отклик от аудитории, ни у кого в СССР не могло быть такой возможности общения с аудиторией.
Чего? Что за чушь?
Ни один тренер не чурался с пацанами во дворе перетереть, игроки спокойно могли покататься, а Тарасов вообще с "Золотой шайбы" не вылезал.
