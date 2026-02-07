Дмитрий Федоров про блог Ильи Воробьева на Спортсе’‘: «У нас много пустой болтовни про традиции, советскую школу и бла-бла-бла. Нашим тренерам надо напрямую выходить к аудитории, как в СССР»
Экс-комментатор и бывший тренер клубов Olimpbet МХЛ Дмитрий Федоров высказался о решении бывшего тренера «Металлурга» Ильи Воробьева завести блог на Спортсе’‘.
«Илья Петрович Воробьев открыл блог. У нас много пустой болтовни про возвращение традиций, про советскую тренерскую школу и бла-бла-бла.
Особенность советской тренерской школы была в том, что выдающиеся тренеры не только давали интервью, но еще и сами писали статьи, где формулировали важные принципы и анализировали тенденции. Делали это не общими словами, а детализировали, тем самым развивая и других тренеров, и болельщиков.
Иногда спорили. Публично. В «Советском спорте». Причем очень жестко. Например, Анатолий Владимирович Тарасов и Николай Семенович Эпштейн. В Канаде для тренеров работа на СМИ и ТВ почетна и престижна.
Об этом мне недавно в программе «Тренерский мостик» рассказал Боб Хартли. Нашим тренерам необходимо становиться современнее и не стесняться напрямую выходить к аудитории», – написал Федоров в своем телеграм-канале.
Ни один тренер не чурался с пацанами во дворе перетереть, игроки спокойно могли покататься, а Тарасов вообще с "Золотой шайбы" не вылезал.