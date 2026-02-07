Хоккеист «Реактора» Муиссу о Кубке Африки по футболу: «Смотрел турнир, родственники в Конго тоже следили. Мой любимый футболист – Мбаппе»

Хоккеист «Реактора» Муиссу: следил за Кубком Африки, любимый футболист – Мбаппе.

Хоккеист «Реактора » (молодежной команды «Нефтехимика ») Жоэ-Кристоф Муиссу следил за розыгрышем Кубка Африки по футболу, победителем которого стала сборная Сенегала.

Отец 19-летнего игрока родом из Республики Конго, мать – русская. Конголезцы не отобрались в финальную часть турнира.

«В Конго развиты футбол и волейбол. Я смотрел Кубок Африки , писал родственникам в Конго, они там следили за этим турниром.

Мой любимый футболист – [француз] Килиан Мбаппе », – сказал Муиссу.

В текущем сезоне Olimpbet Молодежной хоккейной лиги нападающий провел 44 матча за клуб МХЛ «Реактор», в которых набрал 50 (27+23) очков. Также в его активе 1 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Нефтехимик».