Хоккеист «Реактора» Муиссу о Кубке Африки по футболу: «Смотрел турнир, родственники в Конго тоже следили. Мой любимый футболист – Мбаппе»

Хоккеист «Реактора» (молодежной команды «Нефтехимика») Жоэ-Кристоф Муиссу следил за розыгрышем Кубка Африки по футболу, победителем которого стала сборная Сенегала. 

Отец 19-летнего игрока родом из Республики Конго, мать – русская. Конголезцы не отобрались в финальную часть турнира.

«В Конго развиты футбол и волейбол. Я смотрел Кубок Африки, писал родственникам в Конго, они там следили за этим турниром.

Мой любимый футболист – [француз] Килиан Мбаппе», – сказал Муиссу. 

В текущем сезоне Olimpbet Молодежной хоккейной лиги нападающий провел 44 матча за клуб МХЛ «Реактор», в которых набрал 50 (27+23) очков. Также в его активе 1 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Нефтехимик». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
