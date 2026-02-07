  • Спортс
  • Фазель о развитии хоккея в Китае: «Лучший вариант – наличие в КХЛ не одной команды, а трех, может быть. Ожидал, что от Олимпиады-2022 будет больший эффект, но сдаваться не стоит»
Глава судейского экспертного комитета КХЛ Рене Фазель высказался о развитии хоккея в Китае. 

– «Шанхай» в марте сыграет в Китае. Каковы перспективы возвращения КХЛ туда?

– В свое время я лично работал над развитием хоккея в Китае. Это огромная страна. На севере, в Харбине, который является центром зимних видов спорта, очень холодно, там играют в хоккей. На самом деле я ожидал, что благодаря Олимпийским играм 2022 года эффект привлечения людей в хоккей в этой стране будет лучше. К сожалению, этого не произошло, в том числе из-за коронавируса.

Теперь «Шанхай Дрэгонс» попробуют вернуться в Китай и снова заинтересовать китайский народ хоккеем. В Китае почему-то не очень популярны командные виды спорта. А хоккей еще и очень дорогой спорт. Но и сдаваться не стоит. Я рад, что «Шанхай» возвращается в Китай и продемонстрирует местным болельщикам всю красоту хоккея.

Шанхай, кстати, многонациональный город, и зрители обязательно найдутся. Лучший вариант развития событий – это наличие не одной команды, а нескольких, может быть, даже трех.

Китай – большая страна, было бы здорово, если бы клубы появились не только в Шанхае, но и в Пекине, Шэньчжене. Возможности для этого есть, нужно пытаться, – сказал бывший президент ИИХФ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
болельщики
logoРене Фазель
logoОлимпиада-2022
logoкоронавирус
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoСборная Китая по хоккею
А эти ещё два «китайских» клуба будут базироваться в условных Мытищах и Балашихе. Давайте всё-таки без этого обойдёмся, и так у КХЛ других проблем хватает.
Ответ Иван Буренков
А эти ещё два «китайских» клуба будут базироваться в условных Мытищах и Балашихе. Давайте всё-таки без этого обойдёмся, и так у КХЛ других проблем хватает.
Зато это позволяет хоккейным чиновничкам бахвалиться о том, что хоккеем интересуются 2,1 млрд землян, а это 4й результат.
Ответ Иван Буренков
А эти ещё два «китайских» клуба будут базироваться в условных Мытищах и Балашихе. Давайте всё-таки без этого обойдёмся, и так у КХЛ других проблем хватает.
Болелы схавают, вон как радуются, когда ска нахлобучивают.
И одной «команды» много.
китайцы хорошо устроились - у самих бабла как у дурака махорки, но хоккей у них развивает полоумный швейцарец за российские деньги. «Россия - щедрая душа!»(с)
пусть Шанхай сначала на родину заберут а то они уже забыли про него.После ковида у Китайцев на хоккей как отрезало.
Ответ Павел Гаврош
пусть Шанхай сначала на родину заберут а то они уже забыли про него.После ковида у Китайцев на хоккей как отрезало.
Только это не помешало провести Олимпиаду
Ответ Серый
Только это не помешало провести Олимпиаду
они под олимпиаду и делали Куньлунь и два клуба из вышки.Только потом что-то пошло не так.Они даже в том году за отбор не поборолимь хотя у них были леги.
Нагано 1998, Пекин 2022
Им не нужен там хоккей, пора смириться
