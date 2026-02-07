Фазель о развитии хоккея в Китае: «Лучший вариант – наличие в КХЛ не одной команды, а трех, может быть. Ожидал, что от Олимпиады-2022 будет больший эффект, но сдаваться не стоит»

Рене Фазель о хоккее в Китае: лучший вариант – три команды в КХЛ, а не одна.

Глава судейского экспертного комитета КХЛ Рене Фазель высказался о развитии хоккея в Китае.

– «Шанхай» в марте сыграет в Китае. Каковы перспективы возвращения КХЛ туда?

– В свое время я лично работал над развитием хоккея в Китае. Это огромная страна. На севере, в Харбине, который является центром зимних видов спорта, очень холодно, там играют в хоккей. На самом деле я ожидал, что благодаря Олимпийским играм 2022 года эффект привлечения людей в хоккей в этой стране будет лучше. К сожалению, этого не произошло, в том числе из-за коронавируса.

Теперь «Шанхай Дрэгонс » попробуют вернуться в Китай и снова заинтересовать китайский народ хоккеем. В Китае почему-то не очень популярны командные виды спорта. А хоккей еще и очень дорогой спорт. Но и сдаваться не стоит. Я рад, что «Шанхай» возвращается в Китай и продемонстрирует местным болельщикам всю красоту хоккея.

Шанхай, кстати, многонациональный город, и зрители обязательно найдутся. Лучший вариант развития событий – это наличие не одной команды, а нескольких, может быть, даже трех.

Китай – большая страна, было бы здорово, если бы клубы появились не только в Шанхае, но и в Пекине, Шэньчжене. Возможности для этого есть, нужно пытаться, – сказал бывший президент ИИХФ.