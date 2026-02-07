  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фридман об обмене Панарина: «Слышал, что «Лос-Анджелес» хотел заполучить Трочека в рамках этой сделки с «Рейнджерс». Винсент предпочел бы остаться на Востоке»
1

Фридман об обмене Панарина: «Слышал, что «Лос-Анджелес» хотел заполучить Трочека в рамках этой сделки с «Рейнджерс». Винсент предпочел бы остаться на Востоке»

Эллиотт Фридман сказал, что «Лос-Анджелес» хотел заполучить Винсента Трочека.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал об интересе «Лос-Анджелеса» к форварду «Рейнджерс» Винсенту Трочеку

Контракт 32-летнего нападающего с кэпхитом 5,625 миллиона долларов действует до завершения сезона-2028/29.

В текущем сезоне в соглашении действует ограничение на обмен – стоп-лист из 12 команд. 

В 43 играх в текущем сезоне американец набрал 36 (12+24) очков при полезности «минус 16». 

«Мы знаем, что «Кингс» искали центрального нападающего еще до того, как выменяли Панарина. И тут ничего не изменилось. Они по-прежнему будут пытаться найти центра. Я слышал, что они пытались заполучить Винсента Трочека в рамках сделки по Панарину. 

Судя по тому, что я слышал о Трочеке, он не полностью контролирует ситуацию с возможным обменом. Но в целом он предпочитает остаться на Востоке», – сообщил Фридман. 

«Лос-Анджелес» объявил о переходе Панарина. Форвард согласовал с «Кингс» контракт на 2 года с кэпхитом 11 млн долларов, «Рейнджерс» сохранят 50% зарплаты до конца сезона

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoРейнджерс
logoВинсент Трочек
Эллиотт Фридман
logoАртемий Панарин
logoКен Холланд
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
зря. у королей копитар после этого сезона уходит на пенсию, можно было бы последний дорогой контракт надолго подписать
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маскот «Лос-Анджелеса» выложил фото с батоном у уха и написал: «Панарин, я слушаю». Бэйли носит номер 72, Артемий хотел бы его получить
7 февраля, 01:36Фото
Касатонов о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «Ему нравился Бродвей, теперь будет нравиться Голливуд. «Рейнджерс» не отдали бы Артемия претенденту на Кубок в этом сезоне»
6 февраля, 14:41
Генменеджер «Лос-Анджелеса» о контракте Панарина: «Через 2 года поработаем над продлением, надеюсь. У него больше очка за матч девять сезонов подряд – таких игроков очень сложно найти»
6 февраля, 10:35
Артемий Панарин: «Предложение «Рейнджерс» о контракте звучало так: «Мы не уверены, нужен ли ты нам». Поэтому я не подписал»
6 февраля, 07:58
Панарин о контракте на 11 млн долларов в год с «Кингс»: «Может, звучит смешно, но я не слишком много думаю о деньгах. Пытался найти команду, в которой хотел бы играть»
6 февраля, 02:37
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
29 минут назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
49 минут назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
35 секунд назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
9 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
19 минут назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
34 минуты назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем