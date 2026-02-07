Фридман об обмене Панарина: «Слышал, что «Лос-Анджелес» хотел заполучить Трочека в рамках этой сделки с «Рейнджерс». Винсент предпочел бы остаться на Востоке»

Эллиотт Фридман сказал, что «Лос-Анджелес» хотел заполучить Винсента Трочека.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал об интересе «Лос-Анджелеса » к форварду «Рейнджерс » Винсенту Трочеку .

Контракт 32-летнего нападающего с кэпхитом 5,625 миллиона долларов действует до завершения сезона-2028/29.

В текущем сезоне в соглашении действует ограничение на обмен – стоп-лист из 12 команд.

В 43 играх в текущем сезоне американец набрал 36 (12+24) очков при полезности «минус 16».

«Мы знаем, что «Кингс» искали центрального нападающего еще до того, как выменяли Панарина . И тут ничего не изменилось. Они по-прежнему будут пытаться найти центра. Я слышал, что они пытались заполучить Винсента Трочека в рамках сделки по Панарину.

Судя по тому, что я слышал о Трочеке, он не полностью контролирует ситуацию с возможным обменом. Но в целом он предпочитает остаться на Востоке», – сообщил Фридман.

«Лос-Анджелес» объявил о переходе Панарина. Форвард согласовал с «Кингс» контракт на 2 года с кэпхитом 11 млн долларов, «Рейнджерс» сохранят 50% зарплаты до конца сезона