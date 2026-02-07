  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Илья Воробьев о Шарипзянове: «Рабочий парень, который слепил себя сам. Из игрока оборонительного плана стал атакующим защитником. Нравится, что наши ребята не стоят на месте»
4

Илья Воробьев о Шарипзянове: «Рабочий парень, который слепил себя сам. Из игрока оборонительного плана стал атакующим защитником. Нравится, что наши ребята не стоят на месте»

Илья Воробьев: Дамир Шарипзянов – большой молодец, сделал себя сам.

Бывший тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался о результативности защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова

29-летний игрок омского клуба набрал 53 (20+33) очка в 49 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Рад за Дамира Шарипзянова – огромный молодец. Это рабочий парень, который слепил себя сам. Из игрока оборонительного плана, который ловил шайбу, блокировал броски, он сделал себя атакующим защитником.

Я могу только предположить, но думаю, что летом он дополнительно работал над броском и игрой на синей линии. Так делал мой воспитанник Гриша Дронов. Летом ставил ворота на участке, брал клюшку у Антона Бурдасова и за несколько месяцев улучшил бросок. И сейчас это совершенно другой игрок. 

Мне нравится, что наши парни не стоят на месте, а развиваются. В последние годы в топе по результативности среди защитников в КХЛ в основном были иностранцы, а сейчас там больше своих ребят», – написал Воробьев в своем блоге на Спортсе’‘.

«Ясновидящий говорил, что Мозякин и Зарипов несовместимы на льду». Илья Воробьев открыл блог на Спортсе’’

Шарипзянов о 20-й шайбе в сезоне: «На арене «Авангарда» сделали бросковую зону, я оттуда не вылезаю. Три года просил об этом, раньше не было места, теперь выделили»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoИлья Воробьев
logoАвангард
logoКХЛ
logoДамир Шарипзянов
logoАнтон Бурдасов
logoГригорий Дронов
logoМеталлург Мг
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Шницель гонит откровенно , при работе с бобом он раскрылся как защитник атакующего плана, плюс отрабатывая в обороне .
Ответ dimas14.88@icloud.com
Шницель гонит откровенно , при работе с бобом он раскрылся как защитник атакующего плана, плюс отрабатывая в обороне .
вот если бы Воробей был тренер у Дамира то бы сказал что он воспитал.
Ответ dimas14.88@icloud.com
Шницель гонит откровенно , при работе с бобом он раскрылся как защитник атакующего плана, плюс отрабатывая в обороне .
Как раз у Боба он больше разрушал и оборонялся, как атакующего защитника он его не использовал совершенно.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
29 минут назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
49 минут назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
28 секунд назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
9 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
19 минут назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
34 минуты назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем