Матвей Сафонов из МХК «Динамо» Санкт-Петербург: «Люди спрашивают: «Ты из «ПСЖ» приехал?» Говорю им: «Да, конечно, это я»
Защитник МХК «Динамо» Санкт-Петербург Матвей Сафонов высказался о Кубке Вызова МХЛ.
Команда Запада обыграла команду Востока со счетом 7:4. Матч проходил в Екатеринбурге «УГМК Арене» в рамке недели звезд FONBET КХЛ.
– Какие впечатления от турнира?
– Очень понравилось! Совершенно другой уровень. Пробирает до мурашек, когда играешь при таком количестве болельщиков на трибунах.
– Насколько тяжело было сохранять концентрацию после первого периода, который закончился со счетом 6:0 в пользу вашей команды?
– С этим у нас возникли проблемы. Расслабились после первого периода. Думали, что так легко пойдет и дальше. Но нет. Нас наказали. Однако все равно мы смогли одержать победу.
– Отдали сегодня результативные передачи. Насколько довольны личной статистикой?
– Могло быть и лучше, так как мог бы забить гол. Но для первого раза достаточно неплохо, считаю.
– Вы полный тезка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Люди часто удивляются, когда узнают об этом?
– Много раз подходят и переспрашивают: «Ты точно Матвей Сафонов? Ты из «ПСЖ» приехал?» (смеется). Я им говорю: «Да, конечно, я тот самый Матвей Сафонов», – сказал 19-летний хоккеист.