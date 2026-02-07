Матвей Сафонов из МХК «Динамо» Санкт-Петербург: «Люди спрашивают: «Ты из «ПСЖ» приехал?» Говорю им: «Да, конечно, это я»

Защитник МХК «Динамо» СПб Матвей Сафонов: люди спрашивают – ты из «ПСЖ»?.

Защитник МХК «Динамо » Санкт-Петербург Матвей Сафонов высказался о Кубке Вызова МХЛ.

Команда Запада обыграла команду Востока со счетом 7:4. Матч проходил в Екатеринбурге «УГМК Арене» в рамке недели звезд FONBET КХЛ.

– Какие впечатления от турнира?

– Очень понравилось! Совершенно другой уровень. Пробирает до мурашек, когда играешь при таком количестве болельщиков на трибунах.

– Насколько тяжело было сохранять концентрацию после первого периода, который закончился со счетом 6:0 в пользу вашей команды?

– С этим у нас возникли проблемы. Расслабились после первого периода. Думали, что так легко пойдет и дальше. Но нет. Нас наказали. Однако все равно мы смогли одержать победу.

– Отдали сегодня результативные передачи. Насколько довольны личной статистикой?

– Могло быть и лучше, так как мог бы забить гол. Но для первого раза достаточно неплохо, считаю.

– Вы полный тезка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Люди часто удивляются, когда узнают об этом?

– Много раз подходят и переспрашивают: «Ты точно Матвей Сафонов? Ты из «ПСЖ » приехал?» (смеется). Я им говорю: «Да, конечно, я тот самый Матвей Сафонов», – сказал 19-летний хоккеист.