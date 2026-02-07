Прохор Полтапов: «Нынешний ЦСКА уже напоминает команду Федорова. Тогда, конечно, состав был совсем другой. Ребята были опытные, а мы только набираемся этого опыта»

Прохор Полтапов: нынешний ЦСКА не так опытен, но уже напоминает команду Федорова.

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов оценил последние результаты команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина одержала 6 побед подряд и идет на 5-м месте в Западной конференции.

– Как оцените последние матчи ЦСКА?

– Хорошо оценю. Побеждаем, свои очки набираем там, где надо. С хорошим настроением идем дальше. Но еще есть над чем работать.

– Нынешний ЦСКА уже напоминает ту команду, в которой вы дебютировали в КХЛ при Сергее Федорове и выиграли Кубок Гагарина?

– Да, напоминает. Тогда, конечно, состав был совсем другой. Почти все ребята в той команде до этого несколько лет подряд доходили до финалов Кубка Гагарина, проигрывали их и выигрывали.

Они были опытные, а мы только набираемся этого опыта.

– Вы уже более полугода отыграли под руководством Игоря Никитина. В его стиле работы прослеживаются основы того, во что играл ЦСКА при Федорове, сменившем Никитина за полтора года до вашего дебюта в основе?

– Конечно, прослеживаются, – сказал Полтапов.

Никитин вновь делает ЦСКА топ-клубом. Спад на старте был ожидаемым