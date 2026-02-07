  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Прохор Полтапов: «Нынешний ЦСКА уже напоминает команду Федорова. Тогда, конечно, состав был совсем другой. Ребята были опытные, а мы только набираемся этого опыта»
2

Прохор Полтапов: «Нынешний ЦСКА уже напоминает команду Федорова. Тогда, конечно, состав был совсем другой. Ребята были опытные, а мы только набираемся этого опыта»

Прохор Полтапов: нынешний ЦСКА не так опытен, но уже напоминает команду Федорова.

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов оценил последние результаты команды в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Команда под руководством Игоря Никитина одержала 6 побед подряд и идет на 5-м месте в Западной конференции. 

– Как оцените последние матчи ЦСКА?

– Хорошо оценю. Побеждаем, свои очки набираем там, где надо. С хорошим настроением идем дальше. Но еще есть над чем работать.

– Нынешний ЦСКА уже напоминает ту команду, в которой вы дебютировали в КХЛ при Сергее Федорове и выиграли Кубок Гагарина?

– Да, напоминает. Тогда, конечно, состав был совсем другой. Почти все ребята в той команде до этого несколько лет подряд доходили до финалов Кубка Гагарина, проигрывали их и выигрывали.

Они были опытные, а мы только набираемся этого опыта.

– Вы уже более полугода отыграли под руководством Игоря Никитина. В его стиле работы прослеживаются основы того, во что играл ЦСКА при Федорове, сменившем Никитина за полтора года до вашего дебюта в основе?

– Конечно, прослеживаются, – сказал Полтапов. 

Никитин вновь делает ЦСКА топ-клубом. Спад на старте был ожидаемым

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
logoКХЛ
logoЦСКА
logoПрохор Полтапов
logoИгорь Никитин
logoСергей Федоров
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин об 1:0 с «Шанхаем»: «Очень тяжело было, но нашли силы, вырвали. В концовке Гамзин был молодцом, потащил. Команда сражалась»
5 февраля, 19:59
ЦСКА выиграл 6-й матч подряд – сегодня 1:0 с «Шанхаем», Гамзин сделал 26 сэйвов. Команда Никитина идет 5-й на Западе
5 февраля, 18:54
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
29 минут назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
49 минут назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
9 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
19 минут назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
34 минуты назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Слафковски стал автором 1-й шайбы мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Он открыл счет в матче Словакии и Финляндии
сегодня, 16:23
Рекомендуем