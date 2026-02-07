Маскот «Лос-Анджелеса» выложил фото с батоном у уха и написал: «Панарин, я слушаю». Бэйли носит номер 72, Артемий хотел бы его получить

Маскот «Лос-Анджелеса» обратился к Артемию Панарину.

В аккаунте Бэйли, маскота «Лос-Анджелеса », появилось сообщение, адресованное нападающему Артемию Панарину .

«Кингс» ранее выменяли российского хоккеиста у «Рейнджерс ».

В клубе из Нью-Йорка Панарин выступал под номером 10. До этого в «Коламбусе» – под номером 9. В «Чикаго » – под номером 72.

Артемий рассказал , что хотел бы получить номер 72 в новом клубе, однако в «Кингс» его носит маскот команды Бэйли.

В аккаунте талисмана появилось фото с Бэйли, который держит батон около уха. Пост подписан так: «Панарин, я слушаю...».

Фото: x.com/BaileyLAKings