Маскот «Лос-Анджелеса» выложил фото с батоном у уха и написал: «Панарин, я слушаю». Бэйли носит номер 72, Артемий хотел бы его получить
Маскот «Лос-Анджелеса» обратился к Артемию Панарину.
В аккаунте Бэйли, маскота «Лос-Анджелеса», появилось сообщение, адресованное нападающему Артемию Панарину.
«Кингс» ранее выменяли российского хоккеиста у «Рейнджерс».
В клубе из Нью-Йорка Панарин выступал под номером 10. До этого в «Коламбусе» – под номером 9. В «Чикаго» – под номером 72.
Артемий рассказал, что хотел бы получить номер 72 в новом клубе, однако в «Кингс» его носит маскот команды Бэйли.
В аккаунте талисмана появилось фото с Бэйли, который держит батон около уха. Пост подписан так: «Панарин, я слушаю...».
