  Маскот «Лос-Анджелеса» выложил фото с батоном у уха и написал: «Панарин, я слушаю». Бэйли носит номер 72, Артемий хотел бы его получить
Маскот «Лос-Анджелеса» выложил фото с батоном у уха и написал: «Панарин, я слушаю». Бэйли носит номер 72, Артемий хотел бы его получить

Маскот «Лос-Анджелеса» обратился к Артемию Панарину.

В аккаунте Бэйли, маскота «Лос-Анджелеса», появилось сообщение, адресованное нападающему Артемию Панарину.

«Кингс» ранее выменяли российского хоккеиста у «Рейнджерс».

В клубе из Нью-Йорка Панарин выступал под номером 10. До этого в «Коламбусе» – под номером 9. В «Чикаго» – под номером 72.

Артемий рассказал, что хотел бы получить номер 72 в новом клубе, однако в «Кингс» его носит маскот команды Бэйли.

В аккаунте талисмана появилось фото с Бэйли, который держит батон около уха. Пост подписан так: «Панарин, я слушаю...».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Bailey LA Kings
- Буду играть в городе ангелов
- Лос-Анджелесе?
- Нет, Архангельске..
Ответ Shamarin
- Буду играть в городе ангелов - Лос-Анджелесе? - Нет, Архангельске..
Это круче, это город архангелов)
Ответ Shamarin
- Буду играть в городе ангелов - Лос-Анджелесе? - Нет, Архангельске..
- Но там же нет топ-клуба!
- А Водник для вас шутка какая-то?
вот за это и любим эйнечел соревнования высшего уровня с топ игроками и офигенная медийка...
Ответ yakov petrov
вот за это и любим эйнечел соревнования высшего уровня с топ игроками и офигенная медийка...
Ага. Не только энейчел, любой североамериканский спорт это шоу наивысшего уровня. Искренне хотел бы в России больше подобного в спорте видеть.
Ответ nnp165
Ага. Не только энейчел, любой североамериканский спорт это шоу наивысшего уровня. Искренне хотел бы в России больше подобного в спорте видеть.
Пфф
Наши будильники их батоны на раз два вертели
Спойлер: Панарин заберет №72
По Нокии-кирпичу надо звонить
Ответ Биомеханоид
По Нокии-кирпичу надо звонить
По Мотороле, не?
Ящик самогона из Коркино на 72-ой номер, лады?
Ответ lus
Ящик самогона из Коркино на 72-ой номер, лады?
Мена
На батон только Хлебушек может дозвониться
Бэли, на кого батон крошишь?!
Панарин теперь должен исполнить Чайф....бутылка кефира полбатона)))
Номер отдавай, без базара.
