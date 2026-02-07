Юрзинов о показе ОИ-2026: «Давайте обсудим, почему на каналах мало места для КХЛ и МХЛ. Вспоминаем о хоккее на общенациональном ТВ раз в год – во время Кубка Первого канала»

Владимир Юрзинов высказался о показе Олимпиады-2026.

Бывший главный тренер сборной СССР Владимир Юрзинов высказал мнение относительно показа Олимпиады-2026 в России.

– Сейчас много спорят, нужно ли показывать Олимпиаду по российскому ТВ.

– Мне этот спор малоинтересен. Лучше давайте обсудим, почему на наших главных каналах так мало места для хоккея КХЛ и МХЛ , студенческих лиг.

Во времена хоккея СССР на телевидении функционировало две-три кнопки – и наша игра была на всех постоянным даже не гостем, а участником – и часто даже героем.

Сегодня мы вспоминаем о нашем хоккее на общенациональном ТВ России только раз в год – в декабре во время Кубка Первого канала. Мало.

Вот о чем давайте спорить! – сказал Владимир Юрзинов.