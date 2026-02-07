  • Спортс
13

Юрзинов о показе ОИ-2026: «Давайте обсудим, почему на каналах мало места для КХЛ и МХЛ. Вспоминаем о хоккее на общенациональном ТВ раз в год – во время Кубка Первого канала»

Владимир Юрзинов высказался о показе Олимпиады-2026.

Бывший главный тренер сборной СССР Владимир Юрзинов высказал мнение относительно показа Олимпиады-2026 в России.

– Сейчас много спорят, нужно ли показывать Олимпиаду по российскому ТВ.

– Мне этот спор малоинтересен. Лучше давайте обсудим, почему на наших главных каналах так мало места для хоккея КХЛ и МХЛ, студенческих лиг.

Во времена хоккея СССР на телевидении функционировало две-три кнопки – и наша игра была на всех постоянным даже не гостем, а участником – и часто даже героем.

Сегодня мы вспоминаем о нашем хоккее на общенациональном ТВ России только раз в год – в декабре во время Кубка Первого канала. Мало.

Вот о чем давайте спорить! – сказал Владимир Юрзинов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
12 комментариев
Телеку без разницы, что показывать, лишь бы был рейтинг, который влияет на цену рекламы.
Удивительно конечно, но на сегодняшние дрова, которые выступают в лиге, с уровнем ниже плинтуса, никто смотреть не хочет..
Ответ Shamarin
Да при крутой картинке, озвучке и посей мишуре можно хоть дрова, хоть изо показывать на том уровне чтоб зритель был. Тут все в комплексе
Ответ Shamarin
да херня это все не в рекламе дело государство намерено пичкает нас политикой и голимыми ток шоу типа Малахова и модный приговор итд!Эту шляпу смотрят только пенсионеры.Какого потребителя растит наш ТВ уже много лет я хз.Про спорт на федеральных каналах Юрзинов абсолютно прав его уже там нет лет 10 а то и больше даже новости спорта и те убрали.А Матч ТВ Кино во что превратился?Да оттуда уже все нормальные комментаторы убежали и при этом Канделаки в кремле медальки получает.Просто стыд.
Почему то пендосам не западло на национальном телевидение спорт показывать.
болельщиков , в старом советском понимании , уже нет , как и того спорта . есть шоу и пожиратели попкорна .
Голову включи, права на матчи у КХЛ, платить никто не хочет, а бесплатно давать тем более
В советское время показывали 3-4 матча семпа СССР по хоккею, как и сейчас по матч та. Што он лепит?
Спорт натурально отжали с телевизора. Хоккей показывать перестали, фигурное катание разучились показывать. Скоро в РПЛ только один матч из тура показывать, и то всякие матчи с Зенитом. А остальное уйдёт в интернет.
Даже тематические каналы КХЛ и Прайм не показывают все матчи КХЛ, Матчтв - редко.
А КПК даже сам Первый канал даже не показывает, если только в записи)
