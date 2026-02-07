Панарин пошутил о Патрике Кэйне: «Я его ненавижу, поэтому не хотел переходить в «Детройт»

Артемий Панарин в шутку высказался о Патрике Кэйне.

Нападающий Артемий Панарин после обмена из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес » пошутил о Патрике Кэйне , который выступает за «Детройт ».

Россиянин и американец ранее вместе играли за «Чикаго».

«Я его ненавижу, поэтому не хотел переходить в «Детройт», – сказал Артемий Панарин.