  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панарин пошутил о Патрике Кэйне: «Я его ненавижу, поэтому не хотел переходить в «Детройт»
Панарин пошутил о Патрике Кэйне: «Я его ненавижу, поэтому не хотел переходить в «Детройт»

Артемий Панарин в шутку высказался о Патрике Кэйне.

Нападающий Артемий Панарин после обмена из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» пошутил о Патрике Кэйне, который выступает за «Детройт».

Россиянин и американец ранее вместе играли за «Чикаго».

«Я его ненавижу, поэтому не хотел переходить в «Детройт», – сказал Артемий Панарин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoАртемий Панарин
logoНХЛ
logoДетройт
logoЛос-Анджелес
logoПатрик Кэйн
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С юмором у Хлебушка всё в порядке, думаю Патрик тоже ненавидит Панарина - они квиты - ничья:))
а в нью-йорке же похожий камбэк случился
А может не пошутил...
Алиса в детройте? Интересно бы ло бы посмотреть.
