Панарин пошутил о Патрике Кэйне: «Я его ненавижу, поэтому не хотел переходить в «Детройт»
Артемий Панарин в шутку высказался о Патрике Кэйне.
Нападающий Артемий Панарин после обмена из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» пошутил о Патрике Кэйне, который выступает за «Детройт».
Россиянин и американец ранее вместе играли за «Чикаго».
«Я его ненавижу, поэтому не хотел переходить в «Детройт», – сказал Артемий Панарин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
С юмором у Хлебушка всё в порядке, думаю Патрик тоже ненавидит Панарина - они квиты - ничья:))
а в нью-йорке же похожий камбэк случился
А может не пошутил...
Алиса в детройте? Интересно бы ло бы посмотреть.
