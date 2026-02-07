1

Зарплата Нарделлы в «Торпедо» составит 40 млн рублей в сезоне-2026/27 (Артур Хайруллин)

Защитник «Торпедо» Нарделла заработает 40 млн рублей в следующем сезоне.

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла заработает 40 млн рублей в следующем сезоне.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Торпедо» продлило контракт с защитником Бобби Нарделлой, который хорошо влился в новую для себя лигу. По моей информации, его зарплата в следующем сезоне составит 40 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Нарделла провел 53 матча и набрал 32 (1+31) очка при показателе полезности «плюс 8».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
При такой игре и количестве очков - недорого!
