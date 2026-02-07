Ожиганов о «Динамо»: «Получили по носу. Случился «перекур», после которого организованные команды вышли и смяли нас. Исправить физику – одна из ключевых задач»
Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о результатах команды.
«Динамо» проиграло 12 из 16 последних матчей и занимает седьмое место в таблице Западной конференции.
«Сделали выводы – и тренерский штаб, и игроки. Сейчас есть время исправиться, пауза нам поможет в этом. Как минимум, все получили по носу, спустились с небес на землю и разобрались в этой ситуации.
Понятно, что за несколько дней ничего не исправить – многое накопилось. Но сейчас мы на верном пути, чтобы поправить все, что допустили.
Давайте называть вещи своими именами – случился «перекур», после которого организованные команды вышли и смяли нас, переиграли. С поражениями уходит уверенность в своих силах, и становилось все хуже и хуже. Исправить физику – одна из ключевых задач», – сказал Ожиганов.