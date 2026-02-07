Максим Джиошвили: «В Челябинске очень любят хоккей. В Москве бывало, что встречал кого-то в мерче «Динамо». А здесь практически у каждого ребенка есть шапка, шарф, куртка «Трактора»

Максим Джиошвили: в Челябинске реально очень любят хоккей.

Нападающий «Трактора» Максим Джиошвили высказался о своем обмене из «Динамо ».

– Как вы восприняли новость об обмене? Как узнали? Как это произошло?

– Позвонил агент, сказал, что есть такой вариант. Я попросил время подумать. Он мне намекнул, что времени особо нет. Посидели, подумали с женой, родственниками и приняли решение, что лучше будет так сделать.

– Получается, у хоккеистов иногда есть выбор? Не перед фактом ставят?

– В моем случае так, потому что уже достиг определенного возраста и статуса неограниченно свободного агента, и в моем контракте есть строка «без обмена». В других случаях не спросили бы.

– Какое у вас первое впечатление о Челябинске? Вы здесь чуть больше месяца. Какие эмоции? Как вас приняли?

– На самом деле, коллектив отличный. В городе реально очень любят хоккей. Было необычно – идешь, а все дети в шапках «Трактора». Бывало в Москве, что встречал кого-то в мерче «Динамо». Но здесь практически у каждого ребенка есть шапка, шарф, куртка. Понимаешь ответственность.

Город реально живет хоккеем, болеет за команду. Надо доказывать, надо показывать хороший хоккей, выкладываться. Стараюсь это всегда делать.

– Вас уже узнавали на улицах?

– Было такое, да. Дети подходили. Город хоккейный, плюс я живу рядом с ареной. Поэтому, думаю, в черной куртке «Трактора » не так тяжело узнать, – сказал Джиошвили.