  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Илья Воробьев: «Как говорил мне Морис, если ты ничего не спер, ты плохой тренер. Учиться можно у многих. Везде нужно что-то брать, подмечать детали»
4

Илья Воробьев: «Как говорил мне Морис, если ты ничего не спер, ты плохой тренер. Учиться можно у многих. Везде нужно что-то брать, подмечать детали»

Илья Воробьев поделился воспоминаниями о работе с Полом Морисом в «Металлурге».

Бывший тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился воспоминаниями о работе с Полом Морисом.

Морис возглавляет «Флориду», ранее он был главным тренером «Металлурга».

«Учиться можно у многих. Как мне говорил Пол Морис в его первый год работы с «Магниткой», если ты ничего не спер у другого тренера, ты плохой тренер. Везде нужно что-то брать, подмечать какие-то детали. У кого-то оборона, как сейчас у ЦСКА. У кого-то игра с шайбой, как у «Магнитки», которая буквально не расстается с ней. Отметил бы давление Омска, например. Разных компонентов очень много, только смотри внимательно.

У того же Мориса было очень четкие планирование, подготовка тренировок, анализ матчей, разбор того, кто и над чем должен поработать. Ведение игры опять же.

Еще лет 10 назад североамериканцы превосходили нас в гейм-менеджменте, а сейчас все подровнялось, такого разрыва уже нет. Прежде наши тренеры как делали – выпускали первое звено, потом второе, третье, четвертое, и так по кругу. Вышли спецбригады, а потом опять первое, второе, третье… Сейчас это изменилось.

Взять к примеру вторые периоды в матчах КХЛ. Так вообще больше не играют – ни в Европе, ни в Америке. Начинается совершенно другой вид спорта – кто кого наложит сменами, кто как поменяет линии, чтобы получить преимущество. В этом мы ушли вперед» – написал Воробьев в своем блоге на Спортсе’‘.

«Ясновидящий говорил, что Мозякин и Зарипов несовместимы на льду». Илья Воробьев открыл блог на Спортсе’’

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoПол Морис
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoНХЛ
logoФлорида
logoЦСКА
logoАвангард
logoИлья Воробьев
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Илья Петрович получается честный человек! Ничего не спер.
Дзюба будет хорошим тренером.)
Видимо родители не учили И. Воробьева, что воровать нехорошо.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Воробьев о применении ИИ в хоккее: «Попробовал бы в судейском корпусе – в спорных ситуациях, голах или удалениях. Чтобы решение было правильным и не занимало так много времени»
6 февраля, 12:45
«Флорида» отстает на 8 очков от зоны плей-офф перед паузой на Олимпиаду. Команда Мориса проиграла 5 из 6 матчей
6 февраля, 05:07
С Бобровским во «Флориде» происходят очень странные дела
19 января, 22:40
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
28 минут назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
48 минут назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
8 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
18 минут назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
33 минуты назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
59 минут назад
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Слафковски стал автором 1-й шайбы мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Он открыл счет в матче Словакии и Финляндии
сегодня, 16:23
Рекомендуем