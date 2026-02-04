Ротенберг задает вопросы ИИ: «Для саморазвития, почему нет. Это же современные технологии. Мы должны развиваться и уметь оставаться на одной волне с 17-летними»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал, что пользуется искусственным интеллектом в повседневной жизни.
Ранее он провел хоккейный мастер-класс для игроков сборной России не старше 17 лет.
– Вы что-то спрашиваете у искусственного интеллекта?
– Честно, очень редко. Бывает, да. Для саморазвития, почему нет. Это же современные технологии. Мы должны развиваться и всегда уметь оставаться на одной волне с 17-летними.
Мне один парень говорит: «Давайте посоревнуемся, вы сможете прыгнуть полтора метра со мной на коньках?» Я бы с удовольствием, но если прыгну полтора метра, то, возможно, просто колени не соберу. В 20 лет я бы прыгнул с ним. Он говорит: «Как же так, вы же молодой, давайте прыгать вместе».
Это интересно. Для меня большая честь общаться с такими ребятами. Какие-то прыжки я смог с ними сделать. Но полтора метра прыгнуть не смог. Метр 15 сантиметров смог прыгнуть только один игрок, впервые за все время, – сказал Ротенберг.
Йозе Марино - это вымышленное или искаженное имя, которое стало мемом в русскоязычном спортивном сообществе. Роман Ротенберг, тренер хоккейного клуба СКА, в 2022 году на пресс-конференции перепутал имя знаменитого футбольного тренера Жозе Моуринью, назвав его «Йозе Марино» и ошибочно приписав ему роль переводчика у Алекса Фергюсона
Ротенчат!)))
Есть подозрение, что г-н Ротенберг переборщил с развитием, и остается на одной волне с 10-летними.