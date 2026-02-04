  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг задает вопросы ИИ: «Для саморазвития, почему нет. Это же современные технологии. Мы должны развиваться и уметь оставаться на одной волне с 17-летними»
52

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал, что пользуется искусственным интеллектом в повседневной жизни.

Ранее он провел хоккейный мастер-класс для игроков сборной России не старше 17 лет.

– Вы что-то спрашиваете у искусственного интеллекта?

– Честно, очень редко. Бывает, да. Для саморазвития, почему нет. Это же современные технологии. Мы должны развиваться и всегда уметь оставаться на одной волне с 17-летними.

Мне один парень говорит: «Давайте посоревнуемся, вы сможете прыгнуть полтора метра со мной на коньках?» Я бы с удовольствием, но если прыгну полтора метра, то, возможно, просто колени не соберу. В 20 лет я бы прыгнул с ним. Он говорит: «Как же так, вы же молодой, давайте прыгать вместе».

Это интересно. Для меня большая честь общаться с такими ребятами. Какие-то прыжки я смог с ними сделать. Но полтора метра прыгнуть не смог. Метр 15 сантиметров смог прыгнуть только один игрок, впервые за все время, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о развитии хоккея: «У нас планы на 20 лет: улучшать инфраструктуру, методики, упражнения. Учим тренеров правильно работать. Программа «Красная машина» – единый стандарт»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Алиса, кто такой Йозе Марино? бгг
Ответ Inspectorate
Алиса, кто такой Йозе Марино? бгг
"Алиса,кто такой Йозе Марино?" . В ответ "Бгг")))
Ответ Inspectorate
Алиса, кто такой Йозе Марино? бгг
Он уже и там засветился:
Йозе Марино - это вымышленное или искаженное имя, которое стало мемом в русскоязычном спортивном сообществе. Роман Ротенберг, тренер хоккейного клуба СКА, в 2022 году на пресс-конференции перепутал имя знаменитого футбольного тренера Жозе Моуринью, назвав его «Йозе Марино» и ошибочно приписав ему роль переводчика у Алекса Фергюсона
Скоро Ротенберг возглавит сборную России ИИ-17
Ответ Joe Burrow
Скоро Ротенберг возглавит сборную России ИИ-17
Задаёт вопрос калькулятору, для него он ИИ 😃😃😃
Ответ Joe Burrow
Скоро Ротенберг возглавит сборную России ИИ-17
РоссИИ-17
Ротенберг сам как ИИ, притом импортозамещённый. Йозе Марино, Красная Машина, Работаем)))

Ротенчат!)))
Ответ Алексaндр Молодкин
Ротенберг сам как ИИ, притом импортозамещённый. Йозе Марино, Красная Машина, Работаем))) Ротенчат!)))
Яйца в кулак и на пятак.)
Ответ Капсаицин
Яйца в кулак и на пятак.)
клюшку в с..ку и в атаку)))
Так он как раз на уровне с 17-и летними))
Ответ [Калебидис]
Так он как раз на уровне с 17-и летними))
Скорее с 7-летними
Ответ [Калебидис]
Так он как раз на уровне с 17-и летними))
Так 17летних ещё никто не оскорблял
Ахахаха,надеюсь ИИ раскидал ему,кто он? 🤡
> Мы должны развиваться и уметь оставаться на одной волне с 17-летними

Есть подозрение, что г-н Ротенберг переборщил с развитием, и остается на одной волне с 10-летними.
"Почему нет? Я же должен развиваться, хотя бы до уровня 17-летних"...
Еще можно ТикТок посмотреть для саморазвития.
Только вот новость была, что в ChatGPT глобальный сбой произошёл. Походу Ромка вопрос задал
Вот так ИИ и отупевает, вместо обучения...
