Кучеров обошел Федорова и стал 3-м среди россиян по ассистам в регулярках НХЛ – 698. Впереди только Малкин и Овечкин

Кучеров обошел Федорова и стал 3-м среди россиян по ассистам в регулярках НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче «Баффало» (4:3 ОТ). На его счету стало 698 голевых передач за 853 игры в регулярных чемпионатах НХЛ.

32-летний форвард обошел Сергея Федорова (696 ассистов за 1248 матчей) по этому показателю и стал третьим среди россиян в истории лиги.

Кучерова опережают только Александр Овечкин («Вашингтон», 751 за 1549) и Евгений Малкин («Питтсбург», 862 за 1389).

Среди всех игроков в истории НХЛ хоккеист «Лайтнинг» делит 64-е место по числу передач. Овечкин идет 50-м, Малкин – 27-й.

Кучеров вплотную приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ – 90 очков против 91. Лидирует Макдэвид – 95 очков, но у соперников по 3 игры в запасе

топ-10 российских сезонов по пасам:
1. Кучеров 100 (23/24)
2. Кучеров 87 (18/19)
3. Кучеров 84 (24/25)
4. Кучеров 83 (22/23)
5. Малкин 78 (08/09)
6. Зубов 77 (93/94)
7. Панарин 74 (21/22)
8. Панарин 71 (23/24)
9. Фёдоров 68 (95/96)
10 Дацюк 66 (07/08)
...
17. Кучеров 61 (25/26)

и по голам:
1. Могильный 76 (92/93)
2. Овечкин 65 (07/08)
3. Буре 60 (93/94)
4. Буре 60 (92/93)
5. Буре 59 (00/01)
6. Буре 58 (99/00)
7. Фёдоров 56 (93/94)
8. Овечкин 56 (08/09)
9. Могильный 55 (95/96)
10. Овечкин 53 (14/15)
Небольшая доминация Кучерова...
Окажись Куч в Вашингтоне, Ови уже бы давно за 1000 перевалил бы..
К концу карьеры будет первым среди первых! По очкам 100%
К концу карьеры будет первым среди первых! По очкам 100%
Вряд ли 600 очков до Ови , еще года 3 Куч то точно 100+ пробьет , Джино опередит , а дальше всё от него зависит , сможет ли после 35 держать планку в 80-90 очков еще 5 лет или уйдет на пенсию и спад потихоньку
Вряд ли 600 очков до Ови , еще года 3 Куч то точно 100+ пробьет , Джино опередит , а дальше всё от него зависит , сможет ли после 35 держать планку в 80-90 очков еще 5 лет или уйдет на пенсию и спад потихоньку
Ну если плечо не будет беспокоить с возрастом, то возможнодо 40 лет планку держать)
Когда видишь такие сравнения начинает доходить какого масштаба игрок играет прямо сейчас! Казалось бы Малкин мега топище, но Куч реально могуч!!!
Первым из россиян к концу карьеры сделает 1000 голевых.
Уже в следующем сезоне обойдёт Овечкина и выйдет на 2 место. А ещё через 2 и на первое
Никита это реинкарнация великого Гретцки, только на краю. Вот что значит хоккейный ай-кью. Например, Барзал, человек все умеет технически, катание великолепное, а игру не читает, не знает когда бросить, а когда нужно отдать пас, передерживает шайбу, постоянно ошибается с таймингом. Просто хоккейный ай-кью очень средний и все, а у Никиты компьютер в башке как у 99!
Никита это реинкарнация великого Гретцки, только на краю. Вот что значит хоккейный ай-кью. Например, Барзал, человек все умеет технически, катание великолепное, а игру не читает, не знает когда бросить, а когда нужно отдать пас, передерживает шайбу, постоянно ошибается с таймингом. Просто хоккейный ай-кью очень средний и все, а у Никиты компьютер в башке как у 99!
Реинкарнации живых людей не бывает
Реинкарнации живых людей не бывает
А мертвых бывает? 😂 это метафора
А пас сегодня на Генцела в овертайме - очередной шедевр.
Тут многие постоянно пишут, что дескать Никитос только Джино обгонит. Мол до Ови слишком далеко. Но, как по мне, Куч со своим умным и не энергозатратным стилем способен задолго до завершения карьеры обойти Сашка. Если не случится какой-то сумасшедшей травмы, разумеется. Как у Ланди, например.
У Малкина не 1389 игр, а 1253 ... небольшая такая разница :)

Спортс поправьте в новости. 1389 у Малкина очков, а не игр.
Кучеров -0,82 ассиста за игру, Малкин- 0,62, Федоров-0,56, Овечкин-0,48. Очевидно, кто лучший по этому показателю
