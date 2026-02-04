Кучеров обошел Федорова и стал 3-м среди россиян по ассистам в регулярках НХЛ – 698. Впереди только Малкин и Овечкин
Кучеров обошел Федорова и стал 3-м среди россиян по ассистам в регулярках НХЛ.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче «Баффало» (4:3 ОТ). На его счету стало 698 голевых передач за 853 игры в регулярных чемпионатах НХЛ.
32-летний форвард обошел Сергея Федорова (696 ассистов за 1248 матчей) по этому показателю и стал третьим среди россиян в истории лиги.
Кучерова опережают только Александр Овечкин («Вашингтон», 751 за 1549) и Евгений Малкин («Питтсбург», 862 за 1389).
Среди всех игроков в истории НХЛ хоккеист «Лайтнинг» делит 64-е место по числу передач. Овечкин идет 50-м, Малкин – 27-й.
Кучеров вплотную приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ – 90 очков против 91. Лидирует Макдэвид – 95 очков, но у соперников по 3 игры в запасе
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Eliteprospects
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1. Кучеров 100 (23/24)
2. Кучеров 87 (18/19)
3. Кучеров 84 (24/25)
4. Кучеров 83 (22/23)
5. Малкин 78 (08/09)
6. Зубов 77 (93/94)
7. Панарин 74 (21/22)
8. Панарин 71 (23/24)
9. Фёдоров 68 (95/96)
10 Дацюк 66 (07/08)
...
17. Кучеров 61 (25/26)
и по голам:
1. Могильный 76 (92/93)
2. Овечкин 65 (07/08)
3. Буре 60 (93/94)
4. Буре 60 (92/93)
5. Буре 59 (00/01)
6. Буре 58 (99/00)
7. Фёдоров 56 (93/94)
8. Овечкин 56 (08/09)
9. Могильный 55 (95/96)
10. Овечкин 53 (14/15)
Спортс поправьте в новости. 1389 у Малкина очков, а не игр.