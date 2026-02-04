  • Спортс
  • Депутат Журова о спортсменах: «Дзюбу нельзя назвать влиятельным. Эпатажным – да. Легков, Немов и Нагорный популяризируют спорт – они влиятельнее»
Депутат Журова о спортсменах: «Дзюбу нельзя назвать влиятельным. Эпатажным – да. Легков, Немов и Нагорный популяризируют спорт – они влиятельнее»

Депутат Журова о спортсменах: Дзюбу нельзя назвать влиятельным.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о влиятельных российских спортсменах.

Ранее она поставила на первое место в условном рейтинге 40-летнего капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Например, Артема Дзюбу назвать влиятельным нельзя. Каким-то эпатажным – да. Но это не значит, что он влиятельный.

Для меня Саша Легков – более влиятельный спортсмен, чем Дзюба. Саша делает очень много хороших дел для детей, для популяризации лыжных гонок и спорта. Или Леша Немов, который делает потрясающие шоу. Или Никита Нагорный. Он развивает многие проекты.

Эти ребята своими действиями популяризируют спорт», – сказала Журова.

Депутат Журова о самом влиятельном спортсмене в России: «Овечкин, но он немногословен. Кроме создания Putin Team, слышали от него заявления? Он просто делает свое дело»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Журову тоже сложно назвать депутатом. Конькобежкой да.
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Журову тоже сложно назвать депутатом. Конькобежкой да.
У нее другое мнение)
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Журову тоже сложно назвать депутатом. Конькобежкой да.
Как раз-таки её и можно назвать депутатом, но с поправкой на российские реалии. Шаг вправо шаг влево и ты уже не депутат, либо из окна осваиваешь полёт орла, либо учишь фени для ближайших 10-20 лет
Легкова, Немова и Нагорного знают три человека.
Ответ Ai-98
Легкова, Немова и Нагорного знают три человека.
Комментарий скрыт
Ответ Ai-98
Легкова, Немова и Нагорного знают три человека.
Комментарий скрыт
Дзюба шут,и это факт.
Как же достали разговоры про спортсмена у которого ровно ноль международных достижений.
Зато ты сама влияешь только на продавливаемость своего депутатского кресла
Дзюба единственный мне известный персонаж, который монетизировал свою др0чку на центральном телевидении... Ничего хорошего, но влияет все-таки сильнее других вышеперечисленных спортсменов..
Не знать Легкова, Немова, Нагорного может только человек далёкий от спорта и незнающий ничего о нём
Ответ Василий Вербецкий
Не знать Легкова, Немова, Нагорного может только человек далёкий от спорта и незнающий ничего о нём
Легков может популяризировать только лекарства от астмы🤷‍♂️
я гимнастику не смотрю лет 10 еене показжывают лет 6 наверно но не знать немова одного из самых харизматичных спортсменов , кем надо быть ? и кто такой дзюба с его тренеришкой ? легенду спортивной гимнастики сравнили, это как аршавин сравнил футболистов арсенала с легендой тенниса федерером кто такой аршавин в сравнении с кучеровым ?
Ответ Тимур Архангельский
я гимнастику не смотрю лет 10 еене показжывают лет 6 наверно но не знать немова одного из самых харизматичных спортсменов , кем надо быть ? и кто такой дзюба с его тренеришкой ? легенду спортивной гимнастики сравнили, это как аршавин сравнил футболистов арсенала с легендой тенниса федерером кто такой аршавин в сравнении с кучеровым ?
Немов более известен как СтопХам уже
Про ои уже все забыли
Где журналисты спорт с находят этих ......
Бв
Действительно, а что популяризирует Дзюба, какое занятие он предлагает сделать массовым? — ну если по совести, то последователей Дзюбы побольше будет...
