Депутат Журова о спортсменах: «Дзюбу нельзя назвать влиятельным. Эпатажным – да. Легков, Немов и Нагорный популяризируют спорт – они влиятельнее»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о влиятельных российских спортсменах.
Ранее она поставила на первое место в условном рейтинге 40-летнего капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Например, Артема Дзюбу назвать влиятельным нельзя. Каким-то эпатажным – да. Но это не значит, что он влиятельный.
Для меня Саша Легков – более влиятельный спортсмен, чем Дзюба. Саша делает очень много хороших дел для детей, для популяризации лыжных гонок и спорта. Или Леша Немов, который делает потрясающие шоу. Или Никита Нагорный. Он развивает многие проекты.
Эти ребята своими действиями популяризируют спорт», – сказала Журова.
Депутат Журова о самом влиятельном спортсмене в России: «Овечкин, но он немногословен. Кроме создания Putin Team, слышали от него заявления? Он просто делает свое дело»
Про ои уже все забыли
Бв