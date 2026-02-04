  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»

Никитин считает Канаду, США и Швецию фаворитами ОИ-2026.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин считает сборные Канады, США и Швеции фаворитами Олимпиады-2026.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

– Будете смотреть хоккей на Олимпиаде? Кто фаворит?

– Я хоккей в основном в записи смотрю, как специалист. Это спокойнее и без эмоций. Не переживаешь.

Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция, – сказал Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Я помню как один очень влиятельный англо-финский интурист любил просматривать в записи 800 матчей НХЛ и когда его турнули с тренерской клубной должности, стал зарабатывать показом мастер-классов. Намеревался охватить Америку с Канадой и прочих шведов, но наши партнеры быстренько его сделали «невыездным», хотя он клялся, что он «свой-буржуинский».
