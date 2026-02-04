Никитин считает Канаду, США и Швецию фаворитами ОИ-2026.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин считает сборные Канады, США и Швеции фаворитами Олимпиады-2026.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

– Будете смотреть хоккей на Олимпиаде? Кто фаворит?

– Я хоккей в основном в записи смотрю, как специалист. Это спокойнее и без эмоций. Не переживаешь.

Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция, – сказал Никитин.