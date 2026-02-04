  • Спортс
  Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
13

Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»

Ги Буше оценил игру Майкла Маклауда за «Авангард».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об игре нападающего Майкла Маклауда.

Во вторник «Авангард» победил «Шанхай» со счетом 5:3. Маклауд набрал 4 (2+2) очка. Эндрю Потуральски сделал 3 передачи.

Вратарь Никита Серебряков отразил 31 из 34 бросков.

– Как вы оцените игру Майкла Маклауда? Он набрал 4 (2+2) очка и выиграл 70% вбрасываний.

– Он присоединился к команде позже, это всегда сложно любому игроку. Ему потребовалось время на адаптацию, чтобы вернуть свою форму. Но сейчас мы видим, как Маклауд прогрессирует от матча к матчу.

Сегодня он был вдохновляющим примером для партнеров. Он классно отрабатывает и в обороне, и в атаке. Всегда идет на ворота, борется, добавляет и не бросает игру в моментах. Мы ждали такого хоккеиста и рады, что он является сейчас частью нашего коллектива.

Потуральски, Чеккони – молодцы, что сумели адаптироваться к лиге и приносят много пользы команде. КХЛ – это лига с высокой конкуренцией, тут играть не так просто.

– Почему вы не дали отдохнуть вратарю Серебрякову? У него были трудные матчи перед этим.

– Он сам не хотел отдыхать. Подошел и сказал, что хочет играть. Он недавно отдыхал, впереди у нас пауза на Матч звезд. Если бы Никита сейчас получил паузу, то перерыв получился бы длительным. И если твой первый номер говорит, что хочет играть – он будет играть.

– Что вы скажете об игре новичков – Пилипенко и Долженкова?

– Всегда трудно вливаться в новую команду. Так бывает всегда и во всех лигах. Иногда на этот процесс уходит от месяца, чтобы овладеть всеми нюансами системы. Конечно, они пока отстают от партнеров. Но это нормально, мы даем им шансы.

Так, у нас сегодня не играл Котляревский. У нас в команде все здоровы, а он не заслуживает того, чтобы сидеть в запасе. Но мы пока даем шансы новичкам, – сказал Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Маклауд - мустанг. Не так уж много игроков в КХЛ, сочетающих скорость, выносливость и габариты. Реально везде успевает. Долженков, вроде бы, вливается. Пилипенко пока выглядит потерянным.
Ответ Hola Hola
Маклауд - мустанг. Не так уж много игроков в КХЛ, сочетающих скорость, выносливость и габариты. Реально везде успевает. Долженков, вроде бы, вливается. Пилипенко пока выглядит потерянным.
Пиля мало того что сидел пол чемпионата, так еще и стиль игры вообще не его. Хотя на большинство его выпускали.
Ответ Ыжык
Пиля мало того что сидел пол чемпионата, так еще и стиль игры вообще не его. Хотя на большинство его выпускали.
Зачем его тогда брали интересно. Если сразу понятно было что стиль не его, первая бригада ПП сформирована и сыграна. Вторая бригада выходит редко, а если и выходит то на секунд 30-40 от силы. Игрок то классный по идее но как будто места нет ему в команде. Как думаешь заиграет?
И это всего лишь реальный игрок третьего звена клуба нхл. Топ топовый для кхл.
Маклауд действительно стал звездой КХЛ и Авангарда, надеюсь и в плей офф будет радовать нас своей шикарной игрой. Здоровья и удачи.
Ответ Анатолий Растопченко
Маклауд действительно стал звездой КХЛ и Авангарда, надеюсь и в плей офф будет радовать нас своей шикарной игрой. Здоровья и удачи.
Играй Горец в прошлом плей-офф серия с Локо могла закончиться по другому.
Маклауд в огне! Кубок на прицеле.
Это хорошо что его оправдали что реально редкость , так бы отбывал лет 20 .
Согласен на 💯
Рекомендуем