Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»

Ги Буше оценил игру Майкла Маклауда за «Авангард».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об игре нападающего Майкла Маклауда.

Во вторник «Авангард» победил «Шанхай» со счетом 5:3. Маклауд набрал 4 (2+2) очка. Эндрю Потуральски сделал 3 передачи.

Вратарь Никита Серебряков отразил 31 из 34 бросков.

– Как вы оцените игру Майкла Маклауда? Он набрал 4 (2+2) очка и выиграл 70% вбрасываний.

– Он присоединился к команде позже, это всегда сложно любому игроку. Ему потребовалось время на адаптацию, чтобы вернуть свою форму. Но сейчас мы видим, как Маклауд прогрессирует от матча к матчу.

Сегодня он был вдохновляющим примером для партнеров. Он классно отрабатывает и в обороне, и в атаке. Всегда идет на ворота, борется, добавляет и не бросает игру в моментах. Мы ждали такого хоккеиста и рады, что он является сейчас частью нашего коллектива.

Потуральски, Чеккони – молодцы, что сумели адаптироваться к лиге и приносят много пользы команде. КХЛ – это лига с высокой конкуренцией, тут играть не так просто.

– Почему вы не дали отдохнуть вратарю Серебрякову? У него были трудные матчи перед этим.

– Он сам не хотел отдыхать. Подошел и сказал, что хочет играть. Он недавно отдыхал, впереди у нас пауза на Матч звезд. Если бы Никита сейчас получил паузу, то перерыв получился бы длительным. И если твой первый номер говорит, что хочет играть – он будет играть.

– Что вы скажете об игре новичков – Пилипенко и Долженкова?

– Всегда трудно вливаться в новую команду. Так бывает всегда и во всех лигах. Иногда на этот процесс уходит от месяца, чтобы овладеть всеми нюансами системы. Конечно, они пока отстают от партнеров. Но это нормально, мы даем им шансы.

Так, у нас сегодня не играл Котляревский. У нас в команде все здоровы, а он не заслуживает того, чтобы сидеть в запасе. Но мы пока даем шансы новичкам, – сказал Буше.