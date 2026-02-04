Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»

Дмитрий Михайлов подвел итоги матча «Сочи» с ЦСКА.

Главный тренер «Сочи » Дмитрий Михайлов высказался после матча против ЦСКА (1:3).

– Напряженная игра, серьезный соперник. Мы сделали больше ошибок.

В целом ребятам сказали спасибо за игру. Играли с душой, создавали моменты. С таким соперником сложно что-то очевидное создать. Но играли все 60 минут, старались. Были моменты, когда ЦСКА прижимал нас в зоне. Но по самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет.

– Вы поняли, почему при третьей шайбе не было зафиксировано проброса?

– У нас есть понимание, но счет 1:3, – сказал Михайлов.