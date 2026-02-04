Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
Дмитрий Михайлов подвел итоги матча «Сочи» с ЦСКА.
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался после матча против ЦСКА (1:3).
– Напряженная игра, серьезный соперник. Мы сделали больше ошибок.
В целом ребятам сказали спасибо за игру. Играли с душой, создавали моменты. С таким соперником сложно что-то очевидное создать. Но играли все 60 минут, старались. Были моменты, когда ЦСКА прижимал нас в зоне. Но по самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет.
– Вы поняли, почему при третьей шайбе не было зафиксировано проброса?
– У нас есть понимание, но счет 1:3, – сказал Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
