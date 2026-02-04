Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»

Пономарев об «Авангарде»: мы – наш самый главный соперник.

Нападающий «Авангарда » Василий Пономарев поделился мыслями после игры с «Шанхаем » (5:3).

Команда из Омска выиграла 8-й матч подряд.

«8-я победа подряд. Мы – это наш самый главный соперник.

Такое ощущение, что у нашей команды есть свое альтер эго «Алик», который иногда может в течение игры проявляться в каком-то своем образе и сразу игра идет наперекосяк. Сегодня он пришел во втором периоде, а в третьем его и след простыл.

17 игр осталось, чтобы избавиться от нашего раздвоения личности.

Спасибо огромное за поддержку, в который раз убеждаюсь, что мы не просто команда из Омска, а мы народная команда», – написал Пономарев в своем телеграм-канале.