  • Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
12

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев поделился мыслями после игры с «Шанхаем» (5:3).

Команда из Омска выиграла 8-й матч подряд.

«8-я победа подряд. Мы – это наш самый главный соперник.

Такое ощущение, что у нашей команды есть свое альтер эго «Алик», который иногда может в течение игры проявляться в каком-то своем образе и сразу игра идет наперекосяк. Сегодня он пришел во втором периоде, а в третьем его и след простыл.

17 игр осталось, чтобы избавиться от нашего раздвоения личности.

Спасибо огромное за поддержку, в который раз убеждаюсь, что мы не просто команда из Омска, а мы народная команда», – написал Пономарев в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Василия Пономарева
Омичи разъехались по столицам, поэтому и болельщиков по половине арены в Москве и Питере.
Ответ Angelgirl
Омичи разъехались по столицам, поэтому и болельщиков по половине арены в Москве и Питере.
нет просто во всей России во всём мире болеют за Авангард 💪🔥
У всех команд происходят спады в игре по ходу сезона, главное чтобы они не затягивались. У Авангарда это тоже было, но надеюсь к плову все будет ОК. Удачи.
Что еще за Алик? Кто его выдумал?🤔
Ответ Dastan 82
Что еще за Алик? Кто его выдумал?🤔
Вообще, - Гуф
Ответ Alexey Alexeev
Вообще, - Гуф
Кто не в теме, народ, простите (с)
Теперь понятно, что это Алик хватает столько удалений) ох уж этот Алик)
Рекомендуем