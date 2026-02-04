  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
8

Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»

Ларионов о 4:3 с минским «Динамо»: надеюсь, СКА на правильном пути.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:3 Б).

Команда прервала антирекордную серию поражений из 7 матчей.

– Обидно, что упустили победу в основное время?

– Минск – очень серьезный соперник, который играет в очень быстрый и энергозатратный хоккей, и это нравится зрителям. Ты не будешь собирать аншлаги, если команда играет плохо.

Мы понимали, что у хозяев будет колоссальная поддержка зрителей, ведь хоккей очень любят в Беларуси, а «Динамо» обожают. Поэтому нам была нужна самоотдача, взаимовыручка, характер и склад ума, когда ты должен быть на одной волне с партнерами. Делать маленькие детали – то, что раньше не получалось. Так и преодолеваются сложности.

Надеюсь, что мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день.

– Трижды Минск ничего не сделал в большинстве. Вы их так разобрали?

– Этот элемент игры всегда очень важен. Мы над этим работаем постоянно, делая кое-какие корректировки. В сложных матчах эти стандарты, включая игру спецбригад, имеют большую роль.

Давайте будем терпеливы. Не сомневаюсь, что в большинстве у нас пойдут голы. Сегодня мы сделали много бросков, и это радует. Но нужна уверенность, вера в партнера.

А то, что Минск не смог реализовать свое большинство – это радует. За последние 10 матчей мы пропустили немало голов в этой ситуации. Стараемся делать маленькие вещи, которые не позволяют сопернику получать легкие моменты. В равных матчах на первый план выходят стандарт. Да, я отмечу наши бригады меньшинства, которые сегодня отлично сражались, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoМатч ТВ
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoДинамо Минск
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё больше походит на Рому-говоруна.
У того были будильники, у это перстень "случайно" засветившийся в кадре.
Ну серьёзно, зачем столько болтать, если ничего по сути не говоришь?
Ответ karbunkul211
Всё больше походит на Рому-говоруна. У того были будильники, у это перстень "случайно" засветившийся в кадре. Ну серьёзно, зачем столько болтать, если ничего по сути не говоришь?
Чтобы наболтать красивых и умных предложений для кого-нибудь босса не образованного, поднявшегося в 90-е, и получить ещё одну работу😁
Ответ karbunkul211
Всё больше походит на Рому-говоруна. У того были будильники, у это перстень "случайно" засветившийся в кадре. Ну серьёзно, зачем столько болтать, если ничего по сути не говоришь?
А Ромка себя всë нахваливает, корчит из себя супертренера
Боже какой же балабол инфоцыган. Идеальный тренер для СКА.
После Ларионова предлагаю Гусейна Гасанова ну или Джарахова... Блиновская тоже пойдет
Вы же вроде критиковали Минск за игру, а зрителям нравится. Получается зритель плохой?
Что то Минск посыпался , устроили перепалку в сети - хорошим это никогда не заканчивается
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
3 февраля, 20:58
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
3 февраля, 20:22
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
3 февраля, 17:41
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
вчера, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
вчера, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
вчера, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
вчера, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
вчера, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
вчера, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
вчера, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
вчера, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
вчера, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
вчера, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
вчера, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
вчера, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
вчера, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
вчера, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
вчера, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
вчера, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
вчера, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
вчера, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
вчера, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
вчера, 14:55
Рекомендуем