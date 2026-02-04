Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»

Ларионов о 4:3 с минским «Динамо»: надеюсь, СКА на правильном пути.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:3 Б).

Команда прервала антирекордную серию поражений из 7 матчей.

– Обидно, что упустили победу в основное время?

– Минск – очень серьезный соперник, который играет в очень быстрый и энергозатратный хоккей, и это нравится зрителям. Ты не будешь собирать аншлаги, если команда играет плохо.

Мы понимали, что у хозяев будет колоссальная поддержка зрителей, ведь хоккей очень любят в Беларуси, а «Динамо» обожают. Поэтому нам была нужна самоотдача, взаимовыручка, характер и склад ума, когда ты должен быть на одной волне с партнерами. Делать маленькие детали – то, что раньше не получалось. Так и преодолеваются сложности.

Надеюсь, что мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день.

– Трижды Минск ничего не сделал в большинстве. Вы их так разобрали?

– Этот элемент игры всегда очень важен. Мы над этим работаем постоянно, делая кое-какие корректировки. В сложных матчах эти стандарты, включая игру спецбригад, имеют большую роль.

Давайте будем терпеливы. Не сомневаюсь, что в большинстве у нас пойдут голы. Сегодня мы сделали много бросков, и это радует. Но нужна уверенность, вера в партнера.

А то, что Минск не смог реализовать свое большинство – это радует. За последние 10 матчей мы пропустили немало голов в этой ситуации. Стараемся делать маленькие вещи, которые не позволяют сопернику получать легкие моменты. В равных матчах на первый план выходят стандарт. Да, я отмечу наши бригады меньшинства, которые сегодня отлично сражались, – сказал Ларионов.