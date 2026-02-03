Квартальнов высказался о серии поражений минского «Динамо».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался об игре команды после матча против СКА (3:4 Б).

Клуб потерпел четвертое подряд поражение.

– Игра складывалась для нас тяжело. Но мы нашли силы, забили непростой гол, капитан помог нам. Немножко ушла уверенность, ушла былая слава. Но надо работать, через это все придет.

– С нового года «Динамо» проигрывает всем подряд. Почему?

– Понимаем, в чем дело. Где-то мы что-то проспали. Согласен, что январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся.

– Вы солидно перебросали СКА. Это голкипер соперника включил режим Третьяка?

– Вратарь хорошо сыграл. У нас были моменты и в третьем периоде. Но все-таки тяжело, много стыковой борьбы было не в нашу пользу. Свежести не хватило. Предпринимаем вещи, чтобы выйти из этого состояния. Но пока немного тяжеловато.

– Может, хорошо, что это случилось не перед плей-офф, а сейчас?

– Не думаем об этом, а ищем свою игру. Плей-офф пока далековато. А то, что команда переживает непростые времена, – это факт.

Да, с нами чуть иначе играют, о нас говорят. Но уже все, ребята – в хоккее есть здесь и сейчас. Каждый день мы должны доказывать, доказывать и еще раз доказывать, – сказал Квартальнов.