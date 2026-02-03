Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»

Ги Буше высказался о победе «Авангарда» над «Шанхаем».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался после игры с «Шанхаем» (5:3).

Команда из Омска выиграла 8-й матч подряд. «Авангард» идет на 2-м месте в таблице Востока с 75 очками в 51 игре.

«Шанхай » занимает 9-е место на Западе с 47 баллами в 52 матчах.

– Мы в целом хорошо начали, неплохо провели первый период. Особенно его начало. Но потом нахватали удалений, соперник этим воспользовался.

Они перехватили инициативу, а нашим ребятам прошлось длительное время сидеть на лавке. Из‑за этого пропадала свежесть, драйв. Требовалось время, чтобы это вновь нагнать. Это было непросто.

В третьем периоде мы вернули свою игру, проявили характер и сумели отыграться, как мы много раз делали в этом сезоне.

– Тяжело настроиться на девятый клуб Запада? А ведь у вас семь побед подряд.

– Об этой серии говорит только пресса, но не мы. Наша цель – проснуться утром и выиграть один конкретный матч против кого угодно.

Наша проблема в том, что против лидеров мы полностью заряжены, выкладываемся максимально и добиваемся результата. Но в матчах против тех, кто ниже, мы иногда отходим от своей игры. Играем не так, как должны, где‑то теряем концентрацию.

Стараемся это исправить через работу. Порадовало, что когда мы находимся под давлением – как в третьем периоде сегодня – то проявляем характер и добиваемся успеха, – сказал Буше.

