  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
5

Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»

Ги Буше высказался о победе «Авангарда» над «Шанхаем».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после игры с «Шанхаем» (5:3).

Команда из Омска выиграла 8-й матч подряд. «Авангард» идет на 2-м месте в таблице Востока с 75 очками в 51 игре.

«Шанхай» занимает 9-е место на Западе с 47 баллами в 52 матчах.

– Мы в целом хорошо начали, неплохо провели первый период. Особенно его начало. Но потом нахватали удалений, соперник этим воспользовался.

Они перехватили инициативу, а нашим ребятам прошлось длительное время сидеть на лавке. Из‑за этого пропадала свежесть, драйв. Требовалось время, чтобы это вновь нагнать. Это было непросто.

В третьем периоде мы вернули свою игру, проявили характер и сумели отыграться, как мы много раз делали в этом сезоне.

– Тяжело настроиться на девятый клуб Запада? А ведь у вас семь побед подряд.

– Об этой серии говорит только пресса, но не мы. Наша цель – проснуться утром и выиграть один конкретный матч против кого угодно.

Наша проблема в том, что против лидеров мы полностью заряжены, выкладываемся максимально и добиваемся результата. Но в матчах против тех, кто ниже, мы иногда отходим от своей игры. Играем не так, как должны, где‑то теряем концентрацию.

Стараемся это исправить через работу. Порадовало, что когда мы находимся под давлением – как в третьем периоде сегодня – то проявляем характер и добиваемся успеха, – сказал Буше.

«Авангард» выиграл 8-й матч подряд – сегодня 5:3 с «Шанхаем», Маклауд набрал 2+2. Команда Буше идет 2-й на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoШанхай Дрэгонс
logoГи Буше
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо, что Г. Буше понимает это и старается исправить сложившуюся ситуацию. Хотя, наверное , и требуется небольшая расслабуха для хоккеистов. Беспокоит, что купленный с трудом Рашевский не забивает больше 20 матчей, да и Н. Прохоркин притух. А так пока все неплохо, тьфу, тьфу.
Ответ Анатолий Растопченко
Хорошо, что Г. Буше понимает это и старается исправить сложившуюся ситуацию. Хотя, наверное , и требуется небольшая расслабуха для хоккеистов. Беспокоит, что купленный с трудом Рашевский не забивает больше 20 матчей, да и Н. Прохоркин притух. А так пока все неплохо, тьфу, тьфу.
Прохоркина вообще менять надо он и в лучшие годы быстрым не был а сейчас с возрастом стал еще медленнее.
Лучше так, чем по другому
Мне кажется было бы неплохо отправить эту " сладкую" парочку - Рашевского и Прохоркина в Омские Крылья на перевоспитание. Польза была бы обоюдная - Крылья что то поползли вниз по турнирной таблице.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шанхай Дрэгонс – Авангард: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 3 февраля 2026
3 февраля, 15:00Пользовательская новость
Шарипзянов набирает очки 11 игр подряд и лидирует в списке бомбардиров и снайперов КХЛ среди защитников. 2.20 – забьет «Шанхаю», 1.65 – отдаст ассист
3 февраля, 14:49
Пашков об «Авангарде»: «Слышал, что Буше взял отпуск на неделю и полетит в Канаду. Все заточено под тренера – он там все решает и продавливает»
3 февраля, 13:11
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
вчера, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
вчера, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
вчера, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
вчера, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
вчера, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
вчера, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
вчера, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
вчера, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
вчера, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
вчера, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
вчера, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
вчера, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
вчера, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
вчера, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
вчера, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
вчера, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
вчера, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
вчера, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
вчера, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
вчера, 14:55
Рекомендуем