Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»

Василевский высказался о прозвище Большой кот.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал о прозвище Большой кот.

Это прозвище появилось, когда Дэн Джирарди и Брэйдон Коберн , ранее выступавшие за «Тампу », начали называть его так на тренировках.

«Они знают, что я люблю кошек, и я большой. Думаю, это простой рецепт (смеется).

Эти двое начали называть меня Большой кот, и это прозвище прижилось. Мне оно нравится. Отличное прозвище. Я очень ценю, что у меня такое классное прозвище», – сказал Василевский.

Андрей Василевский: «Люблю кошек, в них столько свэга. Собаки привязываются к хозяевам, а котам плевать, рядом ты или нет – им никто не нужен для выживания»