Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
Василевский высказался о прозвище Большой кот.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал о прозвище Большой кот.
Это прозвище появилось, когда Дэн Джирарди и Брэйдон Коберн, ранее выступавшие за «Тампу», начали называть его так на тренировках.
«Они знают, что я люблю кошек, и я большой. Думаю, это простой рецепт (смеется).
Эти двое начали называть меня Большой кот, и это прозвище прижилось. Мне оно нравится. Отличное прозвище. Я очень ценю, что у меня такое классное прозвище», – сказал Василевский.
Андрей Василевский: «Люблю кошек, в них столько свэга. Собаки привязываются к хозяевам, а котам плевать, рядом ты или нет – им никто не нужен для выживания»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
За любовь к кошкам отдельный респект:)
Да ладно, это наверное с Кучерова стали называть котом потому что у каждого русского человека есть знакомый кот по кличке Вася
Ну тогда надо было ему в Пантерс вместо Бобровского играть!
