Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады

Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы.

Нападающий «Тампы» и сборной Канады Энтони Сирелли пропустит хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 из-за травмы.

Он получил повреждение в матче Stadium Series с «Бостоном» 2 февраля.

В составе сборной Канады его заменит форвард «Флориды» Сэм Беннетт.

В этом сезоне на счету Беннетта 42 (19+23) очка в 55 играх. Отметим, что 3 февраля он не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея Канады
logoСэм Беннетт
травмы
logoОлимпиада-2026
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoФлорида
logoЭнтони Сирелли
Федерация хоккея Канады
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Шайфли было бы вызвать предпочтительнее
Ответ Karlos (Vlad)
Шайфли было бы вызвать предпочтительнее
Шалфей вообще карьерно заслужил шанс сыграть на таком турнире, если так можно выразиться.
Не за имя, не за былые заслуги, а вот реально заслужил. И здесь и сейчас и вообще. Лет 10 уже очень высокий уровень держит.
Как он и говорил, что мог мол сделал, а дальше будь что будет
Ответ 777тч
Шалфей вообще карьерно заслужил шанс сыграть на таком турнире, если так можно выразиться. Не за имя, не за былые заслуги, а вот реально заслужил. И здесь и сейчас и вообще. Лет 10 уже очень высокий уровень держит. Как он и говорил, что мог мол сделал, а дальше будь что будет
Если Пойнт не поедет, вызовут Шайфли имхо
Что ж такое, вроде Мадона и Хедман подтягиваются, а тут Сирелли! Очень важный игрок Тампы, по мне так второй среди нападающих. Не по голам очкам даже, а по объемам работы.
По-моему в этом сезоне слишком много травм
Комментарий удален пользователем
Ответ мохнатка
Комментарий удален пользователем
Ты опоздал с этим комментарием на 8 лет. Кстати кто забыл Ковальчук MVP Олимпиады 2018
Ответ Karlos (Vlad)
Ты опоздал с этим комментарием на 8 лет. Кстати кто забыл Ковальчук MVP Олимпиады 2018
а на Олимпиаде 2018 был хоккей ? в настоящем смысле этого слова
Обидно очень за Сирелли!
Дерево отцепили. Кайф, нечего тампону своих тянуть.
Рекомендуем