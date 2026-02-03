Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады

Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы.

Нападающий «Тампы » и сборной Канады Энтони Сирелли пропустит хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 из-за травмы.

Он получил повреждение в матче Stadium Series с «Бостоном» 2 февраля.

В составе сборной Канады его заменит форвард «Флориды» Сэм Беннетт .

В этом сезоне на счету Беннетта 42 (19+23) очка в 55 играх. Отметим, что 3 февраля он не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы.