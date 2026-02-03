Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы.
Нападающий «Тампы» и сборной Канады Энтони Сирелли пропустит хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 из-за травмы.
Он получил повреждение в матче Stadium Series с «Бостоном» 2 февраля.
В составе сборной Канады его заменит форвард «Флориды» Сэм Беннетт.
В этом сезоне на счету Беннетта 42 (19+23) очка в 55 играх. Отметим, что 3 февраля он не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея Канады
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не за имя, не за былые заслуги, а вот реально заслужил. И здесь и сейчас и вообще. Лет 10 уже очень высокий уровень держит.
Как он и говорил, что мог мол сделал, а дальше будь что будет