Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»

Никитин высказался о матче ЦСКА с «Сочи».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о матче против «Сочи» (3:1).

Нападающий команды из Москвы Клим Костин сделал дубль. Олег Майстренко стал автором победной шайбы. ЦСКА выиграл 5-й матч подряд и идет 5-м на Западе.

– Рады за Олега Майстренко, он важный гол забил, это хорошее подспорье. Готовимся дальше.

– Шайбы Костина идут от желания?

– Для нападающего это особенно важно. Без разницы, какой год, часто голы приходят от избыточного желания победить.

– ЦСКА побеждает при не самой лучшей игре. С чем это связано?

– Рано говорить, что у нас рост команды, по шажочкам парни учатся выигрывать игры, которые тяжело складываются.

– Есть цель войти в четверку?

– В своей работе я давно пришел к выводу, что качество игры, понимание ребят и команда в раздевалке и на льду это основное, что мы создаем. А четверка или пятерка, мы не забивает этим голову, – сказал Никитин.

