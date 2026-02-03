  • Спортс
  Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
5

Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»

Никитин высказался о матче ЦСКА с «Сочи».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о матче против «Сочи» (3:1).

Нападающий команды из Москвы Клим Костин сделал дубль. Олег Майстренко стал автором победной шайбы. ЦСКА выиграл 5-й матч подряд и идет 5-м на Западе.

– Рады за Олега Майстренко, он важный гол забил, это хорошее подспорье. Готовимся дальше.

– Шайбы Костина идут от желания?

– Для нападающего это особенно важно. Без разницы, какой год, часто голы приходят от избыточного желания победить.

– ЦСКА побеждает при не самой лучшей игре. С чем это связано?

– Рано говорить, что у нас рост команды, по шажочкам парни учатся выигрывать игры, которые тяжело складываются.

– Есть цель войти в четверку?

– В своей работе я давно пришел к выводу, что качество игры, понимание ребят и команда в раздевалке и на льду это основное, что мы создаем. А четверка или пятерка, мы не забивает этим голову, – сказал Никитин.

ЦСКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 3:1 с «Сочи», Костин сделал дубль. Команда Никитина идет 5-й на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
ЦСКА и Спартак могут стать андердогами в плей-офф
Да вырос-вырос. С Локомотивом Сочам 0:5 пролетал, а тут 3:1 выиграл Мотиуация!💪🏻
Ответ Alexander Kulkov
Да вырос-вырос. С Локомотивом Сочам 0:5 пролетал, а тут 3:1 выиграл Мотиуация!💪🏻
Вот это да! Вытащить из памяти какой-то никому не нужный матч регулярки и по нему сделать такие блестящие выводы. Аналитика, достойная наших лайков! 👏
Чуть скромничает Никитин , конечно реального претендента на победу он еще не создал, но прогресс есть, а то что каждая победа трудная это и хорошо , мне кажется команда потихоньку складывается.
Рекомендуем