Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о матче против «Сочи» (3:1).
Нападающий команды из Москвы Клим Костин сделал дубль. Олег Майстренко стал автором победной шайбы. ЦСКА выиграл 5-й матч подряд и идет 5-м на Западе.
– Рады за Олега Майстренко, он важный гол забил, это хорошее подспорье. Готовимся дальше.
– Шайбы Костина идут от желания?
– Для нападающего это особенно важно. Без разницы, какой год, часто голы приходят от избыточного желания победить.
– ЦСКА побеждает при не самой лучшей игре. С чем это связано?
– Рано говорить, что у нас рост команды, по шажочкам парни учатся выигрывать игры, которые тяжело складываются.
– Есть цель войти в четверку?
– В своей работе я давно пришел к выводу, что качество игры, понимание ребят и команда в раздевалке и на льду это основное, что мы создаем. А четверка или пятерка, мы не забивает этим голову, – сказал Никитин.
