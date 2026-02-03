Кучеров о драке Василевского: «Теперь мы называем его Белым Тайсоном. Я знал, что он разнесет Сваймена в пух и прах»

Кучеров о драке Василевского: теперь мы называем его Белым Тайсоном.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров высказался о драке вратаря Андрея Василевского с голкипером Джереми Свайменом в матче с «Бостоном » (6:5 Б).

Игра состоялась в Тампе на открытом воздухе.

«Я знал, что он сразу же разнесет Сваймена в пух и прах.

Теперь мы называем его Белым Тайсоном», – сказал Кучеров.

