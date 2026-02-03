Кучеров о драке Василевского: «Теперь мы называем его Белым Тайсоном. Я знал, что он разнесет Сваймена в пух и прах»
Кучеров о драке Василевского: теперь мы называем его Белым Тайсоном.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров высказался о драке вратаря Андрея Василевского с голкипером Джереми Свайменом в матче с «Бостоном» (6:5 Б).
Игра состоялась в Тампе на открытом воздухе.
«Я знал, что он сразу же разнесет Сваймена в пух и прах.
Теперь мы называем его Белым Тайсоном», – сказал Кучеров.
Василевский подрался, а «Тампа» отыгралась с 1:5! Теперь мы видели вообще все
Лучшее шоу сезона в НХЛ: «Тампа» и «Бостон» выдали праздник под открытым небом
Кучеров про драку Василевского: «Я бы не хотел быть на месте его соперника» | Интервью Никиты
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Тампы»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем