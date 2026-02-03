«Авангард» выиграл 8-й матч подряд – сегодня 5:3 с «Шанхаем», Маклауд набрал 2+2. Команда Буше идет 2-й на Востоке
«Авангард» одержал восьмую победу подряд в КХЛ.
«Авангард» победил «Шанхай» (5:3) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий омского клуба Майкл Маклауд набрал 4 (2+2) очка. Эндрю Потуральски сделал 3 передачи.
Команда тренера Ги Буше выиграла 8-й матч подряд.
На данный момент «Авангард» идет на 2-м месте в таблице Востока с 75 очками в 51 игре.
«Шанхай» занимает 9-е место на Западе с 47 баллами в 52 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Так держать, удачи и далее только победы 🤞
Маклауд танк 💪