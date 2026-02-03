  • Спортс
  ЦСКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 3:1 с «Сочи», Костин сделал дубль. Команда Никитина идет 5-й на Западе
10

ЦСКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.

ЦСКА победил «Сочи» (3:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий команды из Москвы Клим Костин сделал дубль.

Команда тренера Игоря Никитина выиграла 5-й матч подряд.

На данный момент ЦСКА идет на 5-м месте в таблице Запада с 64 очками в 53 играх.

«Сочи» занимает 10-е место на Западе с 37 баллами в 51 матче.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
10 комментариев
Ну говорили же - дайте время. У Никитина никогда ничего сразу не бывает, зато потом бетон
Ответ mbauer
Ну говорили же - дайте время. У Никитина никогда ничего сразу не бывает, зато потом бетон
Так это очевидно. Любому тренеру время нужно. Странно, что некоторые его в отставку отправляли.
Вот в СКА и ДМ надо. Потому что, мало чего добившемуся Ларионову и коту в мешке Козлову, нечего делать в таких клубах. А Никитин топ
Ответ LIONHEART.
Так это очевидно. Любому тренеру время нужно. Странно, что некоторые его в отставку отправляли. Вот в СКА и ДМ надо. Потому что, мало чего добившемуся Ларионову и коту в мешке Козлову, нечего делать в таких клубах. А Никитин топ
А Северсталь смотри как прёт сами знаете с кем.. Где СКА - и где Сталь
Очередной тяжёлый матч для просмотра, но победа есть победа. Клима с дублем!
Такими темпами Никитин может и в тройку забраться, конкуренты помогают. И это с 9 места!
А на сайте КХЛ у Костина одна шайба. Первая - на Соркина записана.
Майстренко проиллюстрировал слова Никитина: когда мало что получалось вышел и сыграл свою лучшую смену
