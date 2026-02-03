ЦСКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 3:1 с «Сочи», Костин сделал дубль. Команда Никитина идет 5-й на Западе

ЦСКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.

ЦСКА победил «Сочи» (3:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий команды из Москвы Клим Костин сделал дубль.

Команда тренера Игоря Никитина выиграла 5-й матч подряд.

На данный момент ЦСКА идет на 5-м месте в таблице Запада с 64 очками в 53 играх.

«Сочи » занимает 10-е место на Западе с 37 баллами в 51 матче.