ЦСКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 3:1 с «Сочи», Костин сделал дубль. Команда Никитина идет 5-й на Западе
ЦСКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.
ЦСКА победил «Сочи» (3:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий команды из Москвы Клим Костин сделал дубль.
Команда тренера Игоря Никитина выиграла 5-й матч подряд.
На данный момент ЦСКА идет на 5-м месте в таблице Запада с 64 очками в 53 играх.
«Сочи» занимает 10-е место на Западе с 37 баллами в 51 матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Вот в СКА и ДМ надо. Потому что, мало чего добившемуся Ларионову и коту в мешке Козлову, нечего делать в таких клубах. А Никитин топ