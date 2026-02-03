Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»

Сушинский высказался о фаворитах Олимпиады.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о фаворитах Олимпиады-2026.

«Золотые медали Олимпийских игр возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны.

Стандартный список для хоккея, а других серьезных претендентов на победу я сейчас просто не вижу», – сказал Сушинский.