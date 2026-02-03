Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
Сушинский высказался о фаворитах Олимпиады.
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о фаворитах Олимпиады-2026.
«Золотые медали Олимпийских игр возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны.
Стандартный список для хоккея, а других серьезных претендентов на победу я сейчас просто не вижу», – сказал Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
Супер эксперт. Всех назвал
Наш капитан! )
Какой точный прогноз. А самое главное неожиданный))))
Гений! ну ты гений💪я не могу
Хоррший инсайд,надо ставить
А победят немцы
Тоже мне прогноз!
Все топовые сборные перечислил)))
