Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
Миллер высказался о шансах «Ак Барса» на Кубок Гагарина.
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о шансах команды на завоевание Кубок Гагарина.
«Ак Барс» с 73 очками идет вторым в Восточной конференции.
– Каково побить клубный рекорд по голам в регулярке?
– Классно, здорово, но, безусловно, главная цель – это Кубок.
– Завоевать чемпионство в нынешнем сезоне реально?
– Я очень надеюсь, что мы сможем добраться до трофея. Осталось меньше четверти регулярки, чтобы подойти во всеоружии к самой интересной части чемпионата.
Считаю, у нас хорошие шансы и классный состав. Хороший баланс по звеньям, каждая пятерка опасна.
– В чем сила «Ак Барса»?
– Наша главная сила – мы не пропускаем много. Весь сезон мы держим определенную планку, позволяющую нам переигрывать соперника, забивая больше, – сказал Миллер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
