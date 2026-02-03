Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»

Миллер высказался о шансах «Ак Барса» на Кубок Гагарина.

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о шансах команды на завоевание Кубок Гагарина.

«Ак Барс» с 73 очками идет вторым в Восточной конференции.

– Каково побить клубный рекорд по голам в регулярке?

– Классно, здорово, но, безусловно, главная цель – это Кубок.

– Завоевать чемпионство в нынешнем сезоне реально?

– Я очень надеюсь, что мы сможем добраться до трофея. Осталось меньше четверти регулярки, чтобы подойти во всеоружии к самой интересной части чемпионата.

Считаю, у нас хорошие шансы и классный состав. Хороший баланс по звеньям, каждая пятерка опасна.

– В чем сила «Ак Барса»?

– Наша главная сила – мы не пропускаем много. Весь сезон мы держим определенную планку, позволяющую нам переигрывать соперника, забивая больше, – сказал Миллер.