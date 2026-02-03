СКА прервал антирекордную серию поражений из 7 матчей, обыграв «Динамо» Минск (4:3 Б). Команда Ларионова идет 8-й на Западе

СКА прервал антирекордную 7-матчевую серию поражений.

СКА обыграл минское «Динамо» (4:3 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Решающий буллит забил Рокко Грималди .

Команда тренера Игоря Ларионова прервала антирекордную серию поражений из 7 матчей.

На данный момент СКА идет 8-м на Западе с 56 очками в 51 игре.

«Динамо » занимает 3-е место в таблице Запада с 67 очками в 52 матчах.