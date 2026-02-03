  • Спортс
  СКА прервал антирекордную серию поражений из 7 матчей, обыграв «Динамо» Минск (4:3 Б). Команда Ларионова идет 8-й на Западе
35

СКА прервал антирекордную серию поражений из 7 матчей, обыграв «Динамо» Минск (4:3 Б). Команда Ларионова идет 8-й на Западе

СКА прервал антирекордную 7-матчевую серию поражений.

СКА обыграл минское «Динамо» (4:3 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Решающий буллит забил Рокко Грималди.

Команда тренера Игоря Ларионова прервала антирекордную серию поражений из 7 матчей.

На данный момент СКА идет 8-м на Западе с 56 очками в 51 игре.

«Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 67 очками в 52 матчах. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
35 комментариев
Я на Рубинштейна, где все?
Ответ Плеймейкер87
Я на Рубинштейна, где все?
На Дворцовой
Ответ Плеймейкер87
Я на Рубинштейна, где все?
На Думской
Если мы так продолжим играть, то скоро поменяется местами со СКА.
Ответ badr
Если мы так продолжим играть, то скоро поменяется местами со СКА.
И опуститесь ниже нас? Это вряд ли
Замыкать восьмёрку в этом году будет наше Динамо, а не ваше
Ну если конечно Шанхай нас не обгонит)
Ответ Night stalker
И опуститесь ниже нас? Это вряд ли Замыкать восьмёрку в этом году будет наше Динамо, а не ваше Ну если конечно Шанхай нас не обгонит)
Ну у вас кризис уже давно идёт, пора выходить уже, а у нас только начался.
Все таки затянулась психологическая яма у Динамо с момента подписания Спунера, чтоб так и в крутое пике не ушли, команды впереди не подарок.
Ответ plattov
Все таки затянулась психологическая яма у Динамо с момента подписания Спунера, чтоб так и в крутое пике не ушли, команды впереди не подарок.
мдаа.. либо Динамо будет делать что-то, или 5 поражений к ряду а дальше интересная неделя, Локомотив с победной серией, Северсталь Козырева (побарахтаються Динамо), а вот Баркова Спартак может наказать Динамо за недооценку
Минск взял и самоуничтожился на ровном месте руками менеджера с тренером.
Демченко подарил как минимум очко, Иванов забрал второе у Фукале). Лучший игрок матча, Динамо не наиграло на победу
Впереди у СКА тысяча побед подряд, все-таки не зря профессор тренирует) А вообще, как будто то бы и налаживается игра
Да, выиграли у крепкой команды, в гостях. Минчане по ходу на спаде, но... что там профессор говорил об автобусах других команд... Ска после 3:2 поставили целый автопарк бусов, лишь бы не пропустить...
Ответ Сергей Лепехин
Да, выиграли у крепкой команды, в гостях. Минчане по ходу на спаде, но... что там профессор говорил об автобусах других команд... Ска после 3:2 поставили целый автопарк бусов, лишь бы не пропустить...
прохфесор уже не рулит командой, явно ему строго сказали слушаться своих помощников, игра поменялась существенно в последних играх. Ну и Динамо уже не крепкая команда, проблемы больше месяца и выхода пока не видно, к сожалению
Ответ Mihail Borisov
Professor is WIN 🏆
Fatality
Неужто профессор нашëл себе второго Козырева (Тамбиева)? Как бы некоторым вновь не очароваться😂
Теперь точно попрёт!
Материалы по теме
Рекомендуем