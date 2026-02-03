  • Спортс
  Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»

Десятков высказался о матче «Лады» с «Металлургом».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после матча против «Металлурга» (2:3).

– Не очень хороший первый период с нашей стороны. Где-то скованность, нервозность. Мы дали сопернику очень много пространства. Отсюда и удаления, когда «Металлург» был на скорости, а мы не успевали ногами.

И второй период показал: когда мы грамотно действовали, плотно играли с соперником, то ему было не так просто с нами.

Тот гол, который «Металлург» забил (в свои ворота) при отложенном большинстве где-то вселил в ребят какой-то кураж, раскрепостил нас. Но нельзя столько удаляться с таким топовым соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина. Очень хороший, мастеровитый, быстрый, современный.

Мы сегодня прилагали много усилий, чтобы сдержать их атаки и большинство. В принципе нам это удалось, но немного не хватило реализации. А еще где-то везения и удачи. Ну и в мелочах нам нужно добавлять. Но это уже уровень.

– Можно ли сказать, что равнодушных на льду не было?

– Знаете, мы как начали играть последний матч здесь с «Динамо», то у нас идут друг за другом топ-соперники. «Спартак», «Локомотив», вот «Металлург» – и почти во всех играх мы снимали вратаря. И всегда сражались за результат.

Да, люди где-то выпадают по ходу матчей. Но это не из-за равнодушия, а просто не получается у кого-то в моменте. Тяжело приходится остальным, как и сегодня – у нас выпадали или не входили в игру тоже по разным причинам.

– А сегодня сняли, но ведь большинство не работает.

– Где-то мы добавляем в большинстве, голы были – три забили за последние шесть игр. Для нас это хороший показатель. Сегодня было всего два большинства. Но второе из них, на фоне такого количества меньшинства…

Мы берегли, конечно, этих ребят для большинства. Но не всегда это получается – у нас и Савчук, и Алтыбармакян, и Сетдиков участвовали в меньшинстве. И очень много его получили, и Гоголев там был. Это не отговорка, но силы не безграничны, – сказал Десятков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем